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Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании

Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что еще один мужчина ее бросил. Еще на прошлой неделе звезда балета в эфире федерального канала гордо говорила о новой любви и даже о планах на замужество, а сегодня сообщила о расставании с объектом своей страсти. 46-летняя балерина в социальных сетях сказала, что бойфренду Сергею нужен был в отношениях только хайп. Это она поняла после возвращения с Мальдивских островов. Пока Волочкова рыдает от неразделенной любви, ее уже бывший мужчина выразил свою точку зрения на ситуацию. Сергей Кузнецов, которого, кстати, разыскивают за причастность к террористическому акту на территории Украины, вышел в эфир соцсетей и рассказал, что случилось. «По поводу того, расстались мы с Настей или нет... Да, мы расстались. Я вчера еще написал ей об этом. Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, которые не прощаю. Поэтому и сообщил, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву», — говорит управляющий банным комплексом в Одинцово.
Анастасия Волочкова Что конкретно произошло в отношениях Сергея и Анастасии, так и остается загадкой. Но Кузнецов подчеркивает — была бы Волочкова нормальным человеком, то извинилась бы или попросту молчала. «А строить из себя жертву — просто смешно», — отрезал бизнесмен. Напомним, с Сергеем балерина познакомилась на съемках передачи «Давай поженимся!» перед Новым годом. Несмотря на то, что Волочкова помогала невесте найти жениха, она сама положила глаз на мускулистого красавца и предложила ему встретиться после шоу. В итоге они посидели в кафе, а уже через несколько дней улетели на Мальдивы за счет артистки. Правда, по приезде ей стали намекать — Кузнецов не тот, за кого себя выдает. У него есть судимость, а также он объявлен в розыск.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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