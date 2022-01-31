Лунный день сегодня 31 января 2022 года

Вадим Карасев

Наступает последний день января и первый день новой недели. Советы лунного календаря помогут не упустить самые важные и судьбоносные события этого дня, а также уберечь себя от рисков.

Старайтесь сегодня следить за счастливыми знаками судьбы, ведь Вселенная не оставит нас без поддержки. Это очень благоприятный день, так что большинству из нас удастся завершить январь на оптимистичной ноте.

Фаза Луны: начинается 29 лунный день. Убывающая Луна все еще в Козероге. День обещает быть крайне продуктивным и спокойным, поскольку фаза убывания отлично сочетается с энергией стихии Земли.

Магнитные бури 31 января: Солнце спокойно — метеорологи не предостерегают о магнитных бурях и солнечных вспышках.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

интуиция;компромиссы;внимание к деталям;смена обстановки.лень;вспыльчивость;недопонимание.

Эксперты сайта dailyhoro.ru сегодня не рекомендуют заниматься одними лишь домашними делами. Долгое пребывание дома может привести к появлению излишней усталости. Даже если вы полны энтузиазма, тратить весь день на домашние хлопоты не стоит. Однако строгий запрет сегодня только на переезды. Можно сделать уборку по методу Мари Кондо, погладить белье, постирать или навести порядок в шкафах и комодах.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Сегодня лучше выбирать привычный стиль и не экспериментировать с цветами. Сдержанные пастельные тона помогут стать спокойнее вспыльчивым людям. Всем, кто испытывает недостаток мотивации, можно выбирать яркие аксессуары.

Минерал дня — гранат. Он поможет вам преуспеть в любовных и рабочих делах. К слову. он отлично сочетается с золотыми украшениями. Если хочется больше энергии, обратите внимание на такой камень, как цитрин.

Любовь и общение в 29 лунный день

В отношениях сегодня лучше соблюдать осторожность. Возрастает риск конфронтаций и недопонимания детей с родителями, а также между супругами. Даже в парах, которые только начали встречаться, возможны некоторые проблемы. В случае ссор поможет умение принять сторону другого человека, легкое дистанцирование. В таком случае легкое разногласие не разовьется в крупный спор.





Вспыльчивость, агрессия, ревность и иные негативные эмоции будут сегодня тяжелым якорем. Люди сами выбирают путь в общении и построении отношений, а Луна в этом направлении останется практически безучастной.

Финансы и работа 31 января

В этот понедельник нужно важно знать меру в трудовых подвигах и не брать на себя лишних обязательств. В спорах истина рождаться не будет, а вот недопонимание может появиться. Старайтесь гнуть свою линию, доказывая правоту делом, а не пустыми разговорами, ультиматумами и угрозами.

Все крупные сделки и большие покупки пройдут как по маслу, но только в том случае, если вы будете осторожны и внимательны к деталям. Не рекомендуется подписывать важные бумаги, не читая все то, что написано мелким шрифтом.

Настроение и здоровье по лунному календарю

На убывающей Луне энергию полезно расходовать. Если вы будете делать это сегодня дозированно, то день будет благополучным, продуктивность максимальной, а настроение стабильным и позитивным. Необходимо прислушиваться к своим ощущениям: если захочется отдохнуть, ваше тело даст вам об этом знать.

Людям, которые находятся на мощном подъеме сил, вредно экономить энергию — необходимо пустить ее в работу или в спортивные достижения. Можно также заняться творчеством. Если бездельничать, энергия может непредсказуемо трансформироваться в отрицательные эмоции.