Марат Башаров откупился от похорон отца

Актер Марат Башаров ни разу не был на могиле отца. Родного отца Марата Башарова Алимжана не стало в августе 2021 года. Об этом артисту по телефону сообщил брат Вялит. В ту ночь известный телеведущий летел по работе в Астрахань. И сказал, что физически не успеет приехать в Нижегородскую область, чтобы попрощаться с родителем. Однако у артиста до сих пор не нашлось свободного времени, чтобы помянуть отца. «Я его звал на 40 дней. Хотелось бы, конечно, чтобы он побывал на могиле отца», — рассказал родной брат Башарова Вялит Билялетдинов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.Марат Башаров Алимжан Билялетдинов умер в возрасте 82 лет. Причина смерти не установлена, так как из религиозных убеждений, вскрытие не проводили. Сразу после печального известия Марат Башаров перевел родным 100 тысяч рублей. Это была финансовая помощь, чтобы близкие смогли достойно проводить в последний путь главу семейства. Также Вялит сообщил, что Марат звонил на следующий день после похорон, чтобы поддержать его. Родственники долго и тепло пообщались по телефону. Башаров пообещал позвонить позже, однако после этого он больше не контактировал с родными. Кроме того, популярный телеведущий живет в часе езды от своего родного брата, но до сих пор не позвал его в гости. Напомним, в 2020 году в шоу «Секрет на миллион» на НТВ артист впервые за 30 лет встретился с кровным отцом. Подростком Марат узнал, что Вафа, которого артист считал папой, — вовсе ему не родной. Мать родила его от случайной связи с женатым Алимжаном Билялетдиновым.