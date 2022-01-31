Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что перевод всех российских школ на удаленку из-за эпидемии коронавируса не планируется – регионы будут принимать решение самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы – это их право – принимают локально соответствующие решения», – отметил министр, отвечая на вопросы журналиста в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

По последним данным Минпросвещения, карантинные меры из-за ковида введены в 188 школах (0,48% от общего числа) в 43 регионах РФ.

