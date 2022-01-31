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Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку

Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что перевод всех российских школ на удаленку из-за эпидемии коронавируса не планируется – регионы будут принимать решение самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы – это их право – принимают локально соответствующие решения», – отметил министр, отвечая на вопросы журналиста в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

По последним данным Минпросвещения, карантинные меры из-за ковида введены в 188 школах (0,48% от общего числа) в 43 регионах РФ.
 

# Общество

По материалам: edu.ru

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