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Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу

Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу
Супруг актрисы Анастасии Макеевой не может найти общий язык с бывшей женой. Уже почти год Анастасия Макеева живет в счастливом браке с бизнесменом Романом Мальковым, однако их союз омрачают постоянные скандалы супруга артистки с бывшей женой. Как известно, Светлана Малькова осталась в Словении с тремя детьми и неустанно жалуется, что не получает от Романа никакой финансовой поддержки. Бизнесмен же утверждает, что долгов по алиментам у него нет, а сверх этого он ничего делать не будет, потому что Светлана не дает ему общаться с отпрысками. Вот и в день рождения младшего сына Акима, которому исполнилось семь лет, муж Макеевой не смог лично поздравить ребенка, поэтому обратился к нему посредством Инстаграм.
Анастасия Макеева с мужем «С днем твоего рождения, малыш! Будь всегда добрым и ласковым! Я тебя очень люблю. Даст Бог, мы с тобой еще встретим не один твой день рождения вместе», — написал супруг артистки. Увидел ли мальчик послание отца, не известно, но вот Светлана пост Романа прочитала и поспешила разоблачить его образ любящего папы. Малькова дала понять, что вновь не получает выплаты на детей, а заодно указала экс-супругу на то, что он ничем не занимается. «Не льсти себе. Зайди на сайт должников! Хочешь счастливого будущего для сына? Тогда иди работать и обеспечь детей хотя бы питанием. Ты не заслужил детей и к 40 годам ничего не добился», — заявила Светлана. Малькова не случайно заговорила о работе Романа, ведь большую часть времени он, действительно, проводит вместе с Макеевой – ездит с ней на все выступления и гастроли. Да и сама звезда мюзиклов не раз хвасталась, что они с мужем почти не расстаются. При этом бизнесмен утверждает, что у него есть собственное дело и весьма успешное, но никаких подробностей не раскрывает.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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