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Небензя: США вводят мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины

Небензя: США вводят мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины

20:29  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС


Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в понедельник на открытии совещания Совета Безопасности ООН, обвинил США в попытках ввести мировое сообщество в заблуждение относительно истинного положения дел вокруг Украины, передает ТАСС.

Дипломат также назвал заседание Совбеза ООН по Украине примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии.

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По его словам, Вашингтон, предлагая провести сегодняшнее заседание, назвал размещение российских военных на территории РФ «угрозой международному миру и безопасности», что является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела России, но и «попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности», Постпред отметил, что, по сути, «нам сегодня предлагают созвать заседание Совета Безопасности из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали».

Небензя обратил внимание, что нагнетание истерии американской стороной вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, наносит вред самому Киеву, напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад не нагнетать «беспочвенную истерику» вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку »вся эта шумиха» вредит экономике страны. Кроме того, об отсутствии угрозы со стороны России публично говорил в последние недели ряд высокопоставленных лиц в Киеве. 

В этой связи Небензя призвал коллег не позволять использовать трибуну Совета Безопасности ООН «для реализации пропагандистских установок» Запада, а также подтвердить приверженность резолюции 2202, являющейся международно-правовой основой внутриукраинского урегулирования. 

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Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» сообщения о якобы возможном нападении на Украину. По его словам, в России не хотят войны, а «те, кто её навязывает, особенно с Запада, преследует свои корыстные измышления».



#США #Украина #война #ООН


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По материалам: pnp.ru

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