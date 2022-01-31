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Новая Луна в Водолее 1 февраля 2022 года

Новая Луна в Водолее 1 февраля 2022 года

Первый день февраля будет позитивным, во многом благодаря Луне: ее пребывание в Водолее сделает фазу обновления благоприятной.


Не забывайте, что это второе Новолуние года, а значит в этот день отмечается китайский Новый год. Также 1 февраля будет отмечаться викканский праздник Имболк. Этот день можно отнести к числу дней силы. Удача будет рядом.

Новые дела 1 февраля

В первый день февраля стоит заниматься чем-то новым. Конечно, переутомляться не желательно, но сидеть без дела тоже нельзя. Пока Луна в Водолее обновляется  у нас будет возможность правильно спрогнозировать дела, события.

Появится желание преуспеть в чем-то важном, но это день, когда вся монотонная работа должна отойти на второй план. Астрологи советуют заниматься творчеством либо планированием.

Отличное время для гаданий в Новолуние


Новая Луна всегда дает нам возможность заглянуть вперед. В этот день взгляд в будущее будет особенно четким. Вы можете воспользоваться помощью правдивого гадания по книге либо гадания на судьбу на пиковых картах.

Новолуние в Водолее — день честности

Особенно удачливыми в первый день февраля будут те люди, которые умеют быть откровенными и открытыми. Не бойтесь говорить правду. Это заставит окружающих людей вас уважать, повысит их уровень доверия к вам. Особенно благоприятно это в работе и доме в семье.

При этом важно говорить что-то нейтральное или приятное. Ни в коем случае не критикуйте окружающих. В противном случае вы настроите всех против себя. 1 февраля нужно искать не изъяны, а что-то позитивное в каждом человеке.

День избавления от обид

Один из самых полезных жизненных навыков — умение забывать все плохое. Если кто-то сделал вам нечто неприятное, простите этого человека. Предложите начать общение с чистого листа. Если он не согласится, значит вам не суждено жить или работать бок о бок. Если же человек простит вас или обрадуется тому, что вы простили его, то у вас есть шанс создать отличные дружественные или любовные отношения.


В такие дни можно и даже нужно давать друг другу второй шанс. Как люди будут реагировать на ваши попытки закопать топор войны — не известно, однако одно можно сказать точно: Луна будет на стороне тех, кто не хочет раздора.

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По материалам: dailyhoro.ru

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