Новые подробности скандала между Курпатовым и его экс-помощником

Эмоции в скандальном деле психолога Андрея Курпатова с его экс-помощником Алексеем Иевским, казалось бы, немного поутихли, сообщается на портале «Readovka». С самого начала осени они доказывали друг другу свою точку зрения. В показаниях сейчас разбираются следователи, возбудившие дело в отношении 25-летнего молодого человека по одной из статей Уголовного кодекса РФ, подозреваемого в мошеннических действиях.Как утверждает психолог, Иевский подозревается в присвоении дорогой машины, которую он приобрел на деньги своего начальника, но зарегистрировал на свое имя. Но он утверждает, что авто является подарком его экс-любовника Курпатова.Тогда Иевский попал за решетку. Там он доказывал, что автомобиль больше чем 10 млн. рублей – это подарок. Но по переписке было понятно, что помощник просил у шефа деньги на кроссовер.Иевский оформил машину на себя, используя нотариальную доверенность на имя начальника, а не на юридическое лицо или Курпатова.Иевский смог осуществить преступные деяния только благодаря выданной доверенности, неоднократно повторял доктор. Личному помощнику, который сначала достойно делал свою работу, удалось убедить начальника выдать этот документ, чтобы без проволочек выполнять задания руководства без обязательного согласования. Чуть позже выясняется, что это была предварительно спланированная операция.Ситуация с кроссовером — это только один маленький криминальный эпизод. Следователи выяснили, что Иевский при участии своего нового бойфренда организовал целую схему, чтобы вывести деньги со счетов компании, принадлежащей Курпатову.В следствии теперь фигурирует также Алексей Прорешной. Мужчину нашли при обыске в квартире Иевского, когда тот был арестован. Последний сначала утверждал, что не знаком с ним. Хотя теперь Прорешный сам является на судебные разбирательства и просит освободить Иевского из следственного изолятора.