Павел Прилучный подал многомиллионный иск на человека, который его избил

Актер Павел Прилучный намерен наказать своего обидчика. Артист подал иск к владельцу калининградского клуба «Завод» Владимиру Семенову. 34-летний актер потребовал компенсацию за избиение в размере 4,5 млн рублей. Исполнитель главной роли в фильме «Девятаев» неудачно съездил в Калининград в ноябре 2020 года. На вечеринке в местном ночном клубе «Завод» Прилучный подрался с владельцем заведения Владимиром Семеновым. Как выяснилось, Павел предложил бизнесмену устроить спарринг в зале единоборств, расположенном на втором этаже. Мужчина отказался, и тогда Прилучный начал в шутку демонстрировать свое боевое мастерство на лестнице. Директор клуба заверил, что, защищаясь, ударил актера по голове. Бывший муж Агаты Муцениеце получил многочисленные травмы лица.Павел Прилучный Павел смог вернуться к полноценной жизни только спустя месяц. Актер намерен наказать обидчика. Он добился возбуждения уголовного дела в отношении Владимира за нанесение тяжкого вреда здоровью. Позже дело переквалифицировали, указав на тот факт, что Семенов нанес вред умышленно. Состоялось первое слушание по этому делу. Прилучный потребовал компенсировать ему моральный и материальный вред. Свои страдания артист оценил в 4,5 миллиона рублей. «В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», представителем потерпевшего Прилучного П. В. заявлен гражданский иск о взыскании с [обвиняемого] причиненного морального и имущественного ущерба в размере 4 438 560 рублей», — цитирует ТАСС информацию, предоставленную Ленинградским районным судом Калининграда. Павел также намерен компенсировать издержки из-за проблем со съемками. Кинокомпания «А1 студио» подала иск на взыскание 1,1 млн рублей с бизнесмена. Актеру пришлось перенести операцию. Исполнителя главной роли в сериале «Мажор» доставили в больницу со смещением скуловой области и вывихом нижней челюсти. После хирургического вмешательства у Павла немного изменились черты лица.