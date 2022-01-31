Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь

Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь


Январь этого года стал одним из самых качественных по новинкам в Game Pass за последнее время. Ранее мы уже называли ТОП-5 игр из Game Pass за январь, в которые точно стоит сыграть, но, в действительности, хороших игр добавили больше.

Подсчитана суммарная стоимость игр, которые добавили в подписку Game Pass в январе, и она составляет $488,84. По текущему курсу это около 37 700 рублей, именно в такую сумму обошлась бы покупка всех новинок января из Game Pass, если их приобрести в Microsoft Store без акций и скидок.

Обратите внимание: эта сумма не включает Rainbow Six Siege, которую добавили в Game Pass для PC, но ранее она была доступна на Xbox. Но эта сумма включает Mass Effect Legendary Edition, которая доступна только Ultimate-подписчикам.

Самой дорогой новинкой января (и, в целом, самой дорогой игрой в Game Pass за все время на релизе) стала трилогия Hitman. Она вышла в Microsoft Store для Xbox по цене в $99,99. Напомним, что в сборник входят три последние части Hitman и некоторый дополнительный контент, но не весь — к сборнику продается еще и DLC за $59,99.

Напомним, какие игры добавили в Game Pass в январе:



Gorogoa (Xbox, PC)



Olija (Xbox, PC)



The Pedestrian (Xbox, PC)



Embr (Xbox, PC)



Mass Effect Legendary Edition (Xbox, PC)



Outer Wilds (Xbox, PC)



Spelunky 2 (Xbox, PC)



The Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC)



Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Xbox, PC)



Nobody Saves the World (Xbox, PC)



Death’s Door (Xbox, PC)



Hitman Trilogy (Xbox, PC)



Pupperazzi (Xbox, PC)



Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Xbox, PC)



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC)



Windjammers 2 (Xbox, PC)



Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Xbox, PC)
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь
Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения
Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения
Вековой юбилей Московская филармония отмечает серией концертов
Вековой юбилей Московская филармония отмечает серией концертов
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди
Ани Лорак показала точеную фигуру в бикини с пайетками
Ани Лорак показала точеную фигуру в бикини с пайетками
Павел Прилучный подал многомиллионный иск на человека, который его избил
Павел Прилучный подал многомиллионный иск на человека, который его
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании
Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу
Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу
Турчак: "ЕР" не поддерживает снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч
Турчак: "ЕР" не поддерживает снижение нештрафуемого порога
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Новые подробности скандала между Курпатовым и его экс-помощником
Новые подробности скандала между Курпатовым и его экс-помощником
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Лиза Боне - биография и личная жизнь: возраст, рост, муж, дети, интересные факты (фото)
Лиза Боне - биография и личная жизнь: возраст, рост, муж, дети,
Алексей Чумаков рассказал, почему не показывает дочь
Алексей Чумаков рассказал, почему не показывает дочь

Еще по теме

Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
Mass Effect: Legendary Edition все ближе к релизу в Game Pass и EA Play
В 2021 году в Game Pass добавили игр более чем на $6300
Обзор новостей по Game Pass за 22-29 января: новинки, что добавят и прочее