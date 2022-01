Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь





Январь этого года стал одним из самых качественных по новинкам в Game Pass за последнее время. Ранее мы уже называли ТОП-5 игр из Game Pass за январь, в которые точно стоит сыграть, но, в действительности, хороших игр добавили больше.

Подсчитана суммарная стоимость игр, которые добавили в подписку Game Pass в январе, и она составляет $488,84. По текущему курсу это около 37 700 рублей, именно в такую сумму обошлась бы покупка всех новинок января из Game Pass, если их приобрести в Microsoft Store без акций и скидок.

Обратите внимание: эта сумма не включает Rainbow Six Siege, которую добавили в Game Pass для PC, но ранее она была доступна на Xbox. Но эта сумма включает Mass Effect Legendary Edition, которая доступна только Ultimate-подписчикам.

Самой дорогой новинкой января (и, в целом, самой дорогой игрой в Game Pass за все время на релизе) стала трилогия Hitman. Она вышла в Microsoft Store для Xbox по цене в $99,99. Напомним, что в сборник входят три последние части Hitman и некоторый дополнительный контент, но не весь — к сборнику продается еще и DLC за $59,99.

Напомним, какие игры добавили в Game Pass в январе:

Gorogoa (Xbox, PC)Olija (Xbox, PC)The Pedestrian (Xbox, PC)Embr (Xbox, PC)Mass Effect Legendary Edition (Xbox, PC)Outer Wilds (Xbox, PC)Spelunky 2 (Xbox, PC)The Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC)Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Xbox, PC)Nobody Saves the World (Xbox, PC)Death’s Door (Xbox, PC)Hitman Trilogy (Xbox, PC)Pupperazzi (Xbox, PC)Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Xbox, PC)Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC)Windjammers 2 (Xbox, PC)Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Xbox, PC)