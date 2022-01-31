Подсчитана суммарная стоимость новинок Game Pass за январь
Январь этого года стал одним из самых качественных по новинкам в Game Pass за последнее время. Ранее мы уже называли ТОП-5 игр из Game Pass за январь, в которые точно стоит сыграть, но, в действительности, хороших игр добавили больше.
Подсчитана суммарная стоимость игр, которые добавили в подписку Game Pass в январе, и она составляет $488,84. По текущему курсу это около 37 700 рублей, именно в такую сумму обошлась бы покупка всех новинок января из Game Pass, если их приобрести в Microsoft Store без акций и скидок.Обратите внимание: эта сумма не включает Rainbow Six Siege, которую добавили в Game Pass для PC, но ранее она была доступна на Xbox. Но эта сумма включает Mass Effect Legendary Edition, которая доступна только Ultimate-подписчикам.
Самой дорогой новинкой января (и, в целом, самой дорогой игрой в Game Pass за все время на релизе) стала трилогия Hitman. Она вышла в Microsoft Store для Xbox по цене в $99,99. Напомним, что в сборник входят три последние части Hitman и некоторый дополнительный контент, но не весь — к сборнику продается еще и DLC за $59,99.
Напомним, какие игры добавили в Game Pass в январе:
Gorogoa (Xbox, PC)
Olija (Xbox, PC)
The Pedestrian (Xbox, PC)
Embr (Xbox, PC)
Mass Effect Legendary Edition (Xbox, PC)
Outer Wilds (Xbox, PC)
Spelunky 2 (Xbox, PC)
The Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC)
Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Xbox, PC)
Nobody Saves the World (Xbox, PC)
Death’s Door (Xbox, PC)
Hitman Trilogy (Xbox, PC)
Pupperazzi (Xbox, PC)
Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Xbox, PC)
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC)
Windjammers 2 (Xbox, PC)
Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Xbox, PC)