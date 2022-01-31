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Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом комбинезоне

Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом комбинезоне
44-летняя телеведущая и экс-мисс Вселенная, Оксана Федорова рассказала, как сбросила лишний вес. Хоть Оксана Федорова уже много лет не работает моделью, но ее внешности по-прежнему уделяется пристальное внимание со стороны поклонников. Как будто, единожды завоевав корону Мисс Вселенной, она обязана всю жизнь быть юной и соответствовать параметрам манекенщиц. В последние пару лет в чем только не упрекали Федорову: и в том, что поправилась, и в том, что годы берут свое, и в чрезмерном увлечении уколами красоты. Но теперь вряд ли у кого-то повернется язык упрекнуть звезду в том, что она выглядит как-то не так в свои 44 года. Оксана сильно похудела и решила поделиться своим опытом, как ей удалось в короткие сроки похудеть.
Оксана Федорова На помощь Федоровой пришли технологии. Правда, уже не инновационные — метод lpg-массажа известен каждой женщине, которая хочет «подтянуть» свое тело. «Многие мне задают вопрос... Как я так быстро похудела?! Один из методов — LPG! Что такое LPG? Давайте разберёмся! Это аппаратная методика, которая применяется для коррекции лица и тела. В ее основе – стимуляция процессов метаболизма в подкожных жировых клетках. Такая процедура — то, что поможет поддерживать вашу фигуру в хорошей форме при любых обстоятельствах!»— написала Федорова в Instagram. А ее фото в черном костюме для массажа из эластичного материала, похожего на капрон, произвело в соцсетях настоящий фурор. Все подметили, что выглядеть звезда стала гораздо моложе и стройнее. Девушкам на заметку: важен не только аппарат, на котором выполняют процедуру, но и мастер. Многие замечают, что иногда такой массаж бывает не эффективен, поэтому специалиста надо выбирать очень тщательно. Впрочем, правильное питание тоже никто не отменял, так как 70% успеха в похудении — это контроль того, что мы едим. А аппаратные методики лишь ускоряют этот процесс и помогают в кратчайшие сроки добиться нужных результатов.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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