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Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+

Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+


Paramount+, Microsoft и 343 Industries представили полноценный трейлер сериала Halo, первый эпизод которого выходит уже 24 марта 2022 года. Сериал является долгостроем, впервые о нем сообщили еще в 2013 году, и с тех пор много раз переносили предполагаемую дату выхода и меняли команду, которая над ним работает. Теперь же нет сомнений, что сериал все-таки выйдет, причем уже менее чем через 2 месяца.

Ниже можно посмотреть полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+. Главным героем сериала, как и игры, станет Мастер Чиф, который должен противостоять Ковенанту. Разработчики обещают для сериала уникальную историю, которой раньше не было в играх и книгах серии. При этом, игроки встретят в сериале Halo, как хорошо знакомых персонажей, так и новых.


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Первый сезон сериала Halo будет состоять из 9 эпизодов.

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По материалам: newxboxone

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