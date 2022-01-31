Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+





Paramount+, Microsoft и 343 Industries представили полноценный трейлер сериала Halo, первый эпизод которого выходит уже 24 марта 2022 года. Сериал является долгостроем, впервые о нем сообщили еще в 2013 году, и с тех пор много раз переносили предполагаемую дату выхода и меняли команду, которая над ним работает. Теперь же нет сомнений, что сериал все-таки выйдет, причем уже менее чем через 2 месяца.

Ниже можно посмотреть полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+. Главным героем сериала, как и игры, станет Мастер Чиф, который должен противостоять Ковенанту. Разработчики обещают для сериала уникальную историю, которой раньше не было в играх и книгах серии. При этом, игроки встретят в сериале Halo, как хорошо знакомых персонажей, так и новых.

Watch this video on YouTube

Первый сезон сериала Halo будет состоять из 9 эпизодов.