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Рефинансировать ипотеку с маткапиталом будет проще

Рефинансировать ипотеку с маткапиталом будет проще

00:37  Автор: Юлия Сапрыгина



Упростить процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, направивших материнский капитал на погашение жилищного кредита, предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Разработанный ей законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении в рамках весенней сессии.

Федеральным законом от 2006 года № 256-ФЗ для семей с детьми предусмотрена возможность получить дополнительную государственную поддержку в виде материнского капитала. Наиболее востребованной целью расходования таких средств является улучшение жилищных условий, отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом, ставки по ипотечным кредитам в настоящее время значительно снизились по сравнению с периодом, когда программа маткапитала была запущена. В итоге для снижения бремени финансовой нагрузки многие заёмщики обращаются в банки за получением новых кредитов по более низкой ставке для погашения первоначальных займов.

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Однако, как показывает практика, при рефинансировании ипотеки с использованием маткапитала у кредитных организаций и потребителей возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора. Во-первых, для этого нужно получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счёт средств материнского капитала. Во-вторых, нужно оформить в общую собственность семьи объекта недвижимости на этапе смены кредитора.

Законопроект решает эти проблемы, пояснила в ходе пленарного заседания Госдумы 9 июля 2020 года, где документ приняли в первом чтении, автор инициативы Ирина Яровая. А именно законопроект снимает с заёмщиков обременение в виде получения разрешения органов опеки на рефинансирование.

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«Также мы отменяем необходимость согласия первого кредитора на рефинансирование. Неразумно выглядит ситуация, когда семья, имеющая ипотеку, дорогую ипотеку, выражая намерение перейти на льготную ипотеку, вынуждена получать согласие первого кредитора, это обременение мы снимаем», — добавила депутат.

Если документ примут, правоотношения заёмщика и кредиторов становятся длящимися и считаются завершенными только после полной выплаты за объект недвижимости.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#ипотека #кредиты #банки


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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