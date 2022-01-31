Самые красивые монеты в мире

10. «Росомаха с бриллиантовыми глазами»В 2007 году в Монголии был разработан дизайн и вылита монета «Росомаха с бриллиантовыми глазами» из чистого серебра. На аверсе которой изображена росомаха, глазами которой послужили камни Сваровски.«Росомаха с бриллиантовыми глазами» входит в серию монет, посвященных защите дикой природы. В 2009 году она получила награду «Монета года» и является самой ценной монетой из своей коллекции.Тираж составил 2 500 штук.9. «Все для тебя»В 2013 в Австралии была вылита монета «Все для тебя» из серебра и янтаря. На аверсе изображен герб Республики Палау (Нептун с русалкой и открытый сундук), номинал монеты, название республики и шесть звезд.На реверсе оттиск даты изготовления монеты, название монеты «Все для тебя». Отдельно необходимо остановиться на изображении животных: на монете оттиск двух взрослых слонов в саване, а над их головами – сердце из янтаря. По положению их тел ясно, что это семья. В воде же отражения троих слонов: двух взрослых и одного маленького слоненка.8. «Родина яблок»В 2013 году в Казахстане был разработан дизайн и вылита монета «Родина яблок» из серебра. На аверсе которой изображена яблоня со спелыми плодами. Корни дерева разветвляются в разные стороны и надежно закрепляются в горной местности. На реверсе изображено идентичное отражение в другом цвете: дерево со спелыми (позолоченными) яблоками на ветвях.«Родина яблок» входит в серию монет «Достояние республики». Изображения плодоносящих деревьев на монете символизируют достаток, плодородие, а их корни – надежность и стабильность. Горные склоны – природный ареал произрастания диких яблонь и символ Национального банка Казахстана.В 2014 году «Родина яблок» получила награду «Монета года». Тираж составил 7 000 монет.7. «Тщеславие»«Тщеславие» – еще одна монета, созданная с использованием кристаллов Swarovski. Изготовлена из серебра. Отчеканена в 2018 году в Германии для Экваториальной Гвинеи. Монета входит в серию под названием «Хрустальный череп».На реверсе отчеканены три алые розы, справа от которых расположен черный кристалл Swarovski в форме черепа, а слева полукругом – название монеты «Тщеславие» («VANIDAD»). Все элементы находятся на темном фоне. На аверсе изображен герб Экваториальной Гвинеи, название республики и номинал (1000 франков). Объемные контрастные детали создают одновременно мрачную и завораживающую композицию.Тираж составил 1 750 штук.6. «150-летие Банка России»В 2010 году в России создана монета «150-летие Банка России» из серебра. На аверсе изображен герб Банка России в виде двуглавого орла, номинал монеты, металл изготовления и вес, эмблема монетного двора.Реверс условно поделен на четыре сегмента. В верхней левой части монеты – название монеты, памятное событие, которому посвящена монета. В верхней правой части – изображение слитков драгоценных металлов, под ним – оттиск монет и банкноты. В последнем сегменте – часть стилизованного Устава Государственного банка.Тираж составил 10 000 штук.5. «Египетский лабиринт»В 2016 году на островах Кука отчеканена монета «Египетский лабиринт» из серебра. Монета входит в серию под названием «Вехи человечества».На реверсе изображена приблизительная схема Египетского лабиринта, составленная немецким ученым (египтологом, энциклопедистом) Афанасием Кирхером на основании старинных записей Геродота. По кругу – название серии монеты, год ее выпуска и название монеты (буквы выполнены в стиле египетских иероглифов).На аверсе оттиск с изображением королевы Великобритании Елизаветы ІІ, ее именем, названием государства и номиналом монеты (10 новозеландских долларов).Интересно, что монеты находятся в специальных стилизованных коробках. Если сложить такие коробочки в определенном порядке, то они образуют рисунок египетского лабиринта.Тираж составил 999 штук.4. «Год Тигра»В 2010 году в Канаде выпущена монета «Год Тигра» из чистого серебра. Край монеты выполнен в форме равносторонней волны. На аверсе изображен портрет королевы Елизаветы ІІ, ее имя, год и страна выпуска монеты, номинал (15 долларов). На реверсе изображен белый тигр и листья тропических растений.Кроме приурочивания монеты к году Тигра (по китайскому гороскопу), создатели подняли вопрос защиты редких и вымирающих животных, в том числе белого тигра.Тираж составил 19 888 штук.3. «20 франков. Ангел»В XVIII веке, во времена Великой французской революции производилась чеканка монет «20 франков. Ангел» из чистого золота. На аверсе находится оттиск человека-гения, который держит в руках свиток и пишет на нем слово «Конституция», изображение петуха (символизирует бдительность) и по кругу – незнание страны эмитента. Изображение гения сотворено по мотивам духа-хранителя с большими крыльями за спиной из древнеримской мифологии, похожего на ангела (откуда и пошло название монеты). На реверсе размещен номинал монеты (20 франков), венок из дубовых листьев. На монетах разной чеканки изображены надписи «СВОБОДА РАВЕНСТВО БРАТСТВО» или «СПАСИ БОГ ФРАНЦИЮ».Существует не один вариант чеканки «20 франков. Ангел», который менялся в связи с различными историческими событиями.2. «12 апостолов»В 2007–2008 годах в Германии была выпущена монета «12 апостолов» из чистого золота и из серебра с отдельными золотыми элементами. Невероятно, но массивная монета весит целый килограмм.Еще одной интересной особенностью является то, что монета имеет уникальное строение: состоит из центрального диска и 12 частей в форме съемных пазлов, располагающихся вокруг этого диска.На аверсе каждого из составляющих элементов изображен герб Либерии и надпись «Республика Либерия».На реверсе центрального диска в золоте вылит апостол Павел. Вокруг апостола серебро разделено на 4 зоны, в которых изображены рождение Христа, Тайная Вечеря, распятие и небесный свет. На реверсе остальных 12 составляющих изображены, соответственно 12 апостолов, написаны их имена.Тираж составил 1 000 штук.1. «Великий шелковый путь»В 2011 году в России выпущена монета под названием «Великий шелковый путь» из чистого серебра. Аверс представляет собой темный фон, на котором изображена эмблема Банка России, номинал, год выпуска, химический состав монеты.Реверс содержит изображение пустыни, барханов, очертания мечети – на заднем плане, на переднем – черным цветом вытеснено изображение идущего каравана, название монеты «Великий Шелковый Путь» и знак Евразийского Экономического Сообщества. Монета создана в память о торговых путях между Средней Азией и Китаем, который значительно облегчил товарооборот этих стран и просуществовал более 1,5 тысячи лет.Тираж составил 2 000 штук.