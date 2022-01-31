Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для защиты от мошенников

Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для защиты от мошенников

Сбербанк разработал новый способ защиты своих клиентов от мошенников, разрешив проверку онлайн-переводов родственникам держателя счета. Подключить такую услугу граждане смогут в любом отделении кредитной организации или в мобильном приложении.

"Сбер" объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга не имеет аналогов в России. Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента - перед тем, как их исполняет банк, - попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", - сказано в сообщении банка.


По словам представителей "Сбера", родственники узнают о переводах средств злоумышленникам постфактум и уже ничего не могут исправить. Такие ситуации можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких отклонил перевод, пояснили в банке.

Новый сервис безопасен для клиента, так как помощники идентифицированы финорганизацией и известны ей. Также другой человек не вправе переводить деньги, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. Использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком, добавили в "Сбере".

Ранее Ruposters писал, что эксперты нашли опасную уязвимость у функции бесконтактных платежей.

Сбер мошенники банковские операции банк
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для защиты от мошенников
Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули, когда «щенок» стал есть арбузы и рычать по ночам
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули,
Самые красивые монеты в мире
Самые красивые монеты в мире
Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Дана Борисова призналась, что ее дочери требуется куча пластических операций
Дана Борисова призналась, что ее дочери требуется куча пластических
Мария Луговая в годовщину свадьбы вспомнила, как начинался роман с Сергеем Лавыгиным
Мария Луговая в годовщину свадьбы вспомнила, как начинался роман с
Битва обложек: Vogue против Elle
Битва обложек: Vogue против Elle
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Что ждать в феврале на Xbox — самые крупные релизы + Game Pass
Что ждать в феврале на Xbox — самые крупные релизы + Game Pass

Топ на сегодня

Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня
Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Ксения Собчак рассказала, как переживает критику

Еще по теме

Сбербанк установил комиссию при осуществлении переводов через банкоматы
Сбербанк ввел возможность переводов с кредитных карт
«РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию «Спишем пени»
Сбербанк анонсировал запуск онлайн-сервиса для выдачи кредитов