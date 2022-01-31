Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для защиты от мошенников

Вадим Карасев

Сбербанк разработал новый способ защиты своих клиентов от мошенников, разрешив проверку онлайн-переводов родственникам держателя счета. Подключить такую услугу граждане смогут в любом отделении кредитной организации или в мобильном приложении.

"Сбер" объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга не имеет аналогов в России. Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента - перед тем, как их исполняет банк, - попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции", - сказано в сообщении банка.

По словам представителей "Сбера", родственники узнают о переводах средств злоумышленникам постфактум и уже ничего не могут исправить. Такие ситуации можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких отклонил перевод, пояснили в банке.

Новый сервис безопасен для клиента, так как помощники идентифицированы финорганизацией и известны ей. Также другой человек не вправе переводить деньги, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. Использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком, добавили в "Сбере".

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