Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения





Сегодня Sony объявила, что покупает студию Bungie — крупную команду разработчиков, которая известна в качестве прародителя Halo и создателя Destiny. Сделка обошлась Sony в $3,6 млрд, и, как отмечает сама студия Bungie, после завершения сделки не планируется, что Destiny станет эксклюзивом (по крайней мере, на данный момент).

Многие игроки восприняли покупку Bungie со стороны Sony в качестве реакции на покупку Activision Blizzard со стороны Microsoft. Однако, известный игровой аналитик Крис Дринг из GamesIndustry говорит, что это не так. По его словам, сделка находилась в разработке последние 5-6 месяцев, при этом мотивация покупки следующая:

Мотивация, стоящая за приобретением Sony компании Bungie, заключается в том, чтобы расширить собственные возможности по созданию мультиплатформенных игр с живым сервисом. В равной степени Sony раскрывает перед Bungie потенциал для усиления своих технических возможностей и перспективы переноса своих игр в кино/телевидение.

Тот же аналитик Крис Дринг говорит, что Джим Райан (глава Sony) сказал ему, что стоит ожидать большего с точки зрения новых приобретений Sony.

And Jim Ryan told me 'We should expect more' when it comes to further PlayStation acquisitions — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2022



