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Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения

Sony не ограничится покупкой Bungie, стоит ожидать новые приобретения


Сегодня Sony объявила, что покупает студию Bungie — крупную команду разработчиков, которая известна в качестве прародителя Halo и создателя Destiny. Сделка обошлась Sony в $3,6 млрд, и, как отмечает сама студия Bungie, после завершения сделки не планируется, что Destiny станет эксклюзивом (по крайней мере, на данный момент).

Многие игроки восприняли покупку Bungie со стороны Sony в качестве реакции на покупку Activision Blizzard со стороны Microsoft. Однако, известный игровой аналитик Крис Дринг из GamesIndustry говорит, что это не так. По его словам, сделка находилась в разработке последние 5-6 месяцев, при этом мотивация покупки следующая:

Мотивация, стоящая за приобретением Sony компании Bungie, заключается в том, чтобы расширить собственные возможности по созданию мультиплатформенных игр с живым сервисом. В равной степени Sony раскрывает перед Bungie потенциал для усиления своих технических возможностей и перспективы переноса своих игр в кино/телевидение.

Тот же аналитик Крис Дринг говорит, что Джим Райан (глава Sony) сказал ему, что стоит ожидать большего с точки зрения новых приобретений Sony.


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По материалам: newxboxone

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