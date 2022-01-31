Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Студия Rare уточнила, когда закроет режим «Арена» в Sea of Thieves

Студия Rare уточнила, когда закроет режим «Арена» в Sea of Thieves


Несколько дней назад разработчики из студии Rare поделились планами по развитию Sea of Thieves в 2022 году. В этом году разработчики намерены запустить в игре 4 сезона (с 6 по 9) и добавить много разнообразного нового контента, в том числе и новый тип контента: «приключения» и «тайны». Вместе с тем, было объявлено и о планах закрыть режима «Арена» в Sea of Thieves.

В анонсе закрытия режима «Арена» в Sea of Thieves разработчики отмечали, что произойдет это в «ближайшие несколько месяцев». Позже на сайте Rare появилась более детальная информация. Режим «Арена» планируют закрыть 10 марта 2022 года, именно на эту дату запланирован старт 6 сезона игры.

Разработчики обещают наградить игроков, которые достигли или преодолели 5 ранг Морских псов (до 27 января) различной косметикой после закрытия режима «Арена». Для тех, кто достиг 50 ранга, подготовили особый подарок — набор The Good Boy.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Объявлена дата релиза сериала Halo от Paramount+
Объявлена дата релиза сериала Halo от Paramount+
The Cuphead Show! — сериал Neftlix получит 3 сезона, и он будет детским
The Cuphead Show! — сериал Neftlix получит 3 сезона, и он будет
Марат Башаров откупился от похорон отца
Марат Башаров откупился от похорон отца
Алексей Чумаков рассказал, почему не показывает дочь
Алексей Чумаков рассказал, почему не показывает дочь
У Activision есть еще один новый проект, который пока не анонсирован
У Activision есть еще один новый проект, который пока не анонсирован
Студия Rare уточнила, когда закроет режим «Арена» в Sea of Thieves
Студия Rare уточнила, когда закроет режим «Арена» в Sea of Thieves
Девушка заселилась в грязную комнату, не смогла там жить и за 2 недели и минимум денег сделала комнату мечты
Девушка заселилась в грязную комнату, не смогла там жить и за 2
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Лиза Боне - биография и личная жизнь: возраст, рост, муж, дети, интересные факты (фото)
Лиза Боне - биография и личная жизнь: возраст, рост, муж, дети,
Производство и продажа конвейерных роликов
Производство и продажа конвейерных роликов
Целебные свойства камня чароит
Целебные свойства камня чароит
Микрозаймы в Казахстане
Микрозаймы в Казахстане

Топ на сегодня

Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
Лунный день сегодня 30 января 2022 года
Лунный день сегодня 30 января 2022 года

Еще по теме

Разработчики Sea of Thieves рассказали о планах по развитию игры в 2022 году
Разработчики Sea of Thieves анонсировали первый день сообщества с подарками
Представлен трейлер пятого сезона Sea of Thieves — он стартует на этой неделе
Лодки в Sea of Thieves скоро оснастят пушками