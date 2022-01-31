Студия Rare уточнила, когда закроет режим «Арена» в Sea of Thieves





Несколько дней назад разработчики из студии Rare поделились планами по развитию Sea of Thieves в 2022 году. В этом году разработчики намерены запустить в игре 4 сезона (с 6 по 9) и добавить много разнообразного нового контента, в том числе и новый тип контента: «приключения» и «тайны». Вместе с тем, было объявлено и о планах закрыть режима «Арена» в Sea of Thieves.

В анонсе закрытия режима «Арена» в Sea of Thieves разработчики отмечали, что произойдет это в «ближайшие несколько месяцев». Позже на сайте Rare появилась более детальная информация. Режим «Арена» планируют закрыть 10 марта 2022 года, именно на эту дату запланирован старт 6 сезона игры.

Разработчики обещают наградить игроков, которые достигли или преодолели 5 ранг Морских псов (до 27 января) различной косметикой после закрытия режима «Арена». Для тех, кто достиг 50 ранга, подготовили особый подарок — набор The Good Boy.