Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram

Вадим Карасев

В Москве супруг убил свою жену, выигравшую титул Мисс Кузбасс-2010. Он расчленил тело и после совершения преступления несколько месяцев вел Instagram-аккаунт от имени погибшей, сообщает Telegram-канал 112.

36-летний муж москвички Ксении Сапожковой Александр Попов заявил о пропаже супруги 11 января. По его словам, в конце августа 2021 года 30-летняя Ксения улетела в Дубай, написав ему, что ей удобнее всего общаться с помощью Instagram. Мужчина временно отправил к родственникам их общую шестилетнюю дочь, так как на нее не хватало времени. Однако в последнее время женщина перестала выходить на связь, Александр забил тревогу и обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что пропавшая гражданка никуда не уезжала и не приобретала никаких билетов. Чуть позже Попов сознался в её убийстве - он расчленил тело и выбросил в реку вместе с камнями в качестве груза. Прибывшие на указанное им место водолазы ничего не нашли, а подозреваемый отказался от данных показаний. Мотив преступления пока что неизвестен, ведется расследование.

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