Сына Наташи Королевой раскритиковали за выступление

Певица Наташа Королева выступила на сцене с сыном Архипом. 48-летняя артистка и ее сын Архип представили зажигательный номер на шоу «Две звезды». Однако Валдис Пельш раскритиковал вокал 19-летнего сына певицы и стриптизера. Жена Сергея Глушко пояснила, что песню для сегодняшнего выступления – хит Андрея Губина «Девушки как звезды» — они выбрали на семейном совете. «Всем девчонкам понравится, — заверила Наташа. — Там много латиноамериканских ритмов. У Архипа всё-таки своеобразная пластика. Он очень тяжело порой вписывается в что-то стандартное. Но он будет стараться». Звездный сын появился на сцене, держа в руках две розы. Архип понюхал их, после чего подарил двум девушкам из подпевки. Глушко-младший выглядел на сцене неуверенно – он не успел начать песню, «проглотив» первое слово. Юноша просто пел в микрофон, стоя на сцене. В конце первого куплета он с облегчением показал рукой в сторону выходящей на сцену мамы. Королёва быстро зажгла публику. Певица выразительно пела, эротично двигалась. В конце номера Архип встал на колено и подарил ей большой букет роз.Наташа Королева с сыном Ведущий шоу «Угадай мелодию» критично отнесся к выступлению звездного сына. Валдис Пельш подчеркнул, что лишь стараниями Наташи дуэт смог избежать провала. «Архип, у меня были небольшие претензии по вокалу. Но мама вывозит. Мама нивелирует шероховатости вашего дуэта», — сказал в эфире Первого канала бывший солист группы «Несчастный случай». Еще один член жюри, Владимир Винокур, является давним другом Королёвой. Пародист вспомнил, что Людмила Порывай привезла Наташу в Москву в еще более юном возрасте, чем сейчас у ее сына, — в 16 лет. Тогда девушка с Игорем Николаевым пришли в гости к Льву Лещенко, и тот назвал ее «чудом». «А то, что Архип творит. По идее, он должен был, как папа – выйти и снять с себя верх. А он еще и поет. Мне даже грех думать, как Валдису, — какие огрехи», — отметил юморист. Александр Олешко традиционно похвалил артистов. Исполнитель главной роли в комедии «Мужчина с гарантией» отметил, что Архипу очень сложно. «Какой ты смелый парень – чтобы рядом с такой мамой ворваться в конкурс. Валдис, ты сказал, что мама вывозит. Ты должен понять, что в этой семье мамы вывозят. Вашей маме большой привет», — обратился Олешко к Наташе. Впервые кресло жюри шоу «Две звезды. Отцы и дети» заняла актриса Анна Ардова. Она призналась, что давно обожает Наташу. «Архип, понимаю, как вам было очень сложно и страшно самому начинать петь эту песню, с поющей звездной мамой», — сказала исполнительница главной роли в сериале «Хозяйка гостиницы».