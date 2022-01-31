Татьяна Бакальчук рассказала, на что тратит деньги: "Машины, шубы и яхты — это неочевидные ценности"

Вадим Карасев

Самая богатая женщина России, глава Wildberries Татьяна Бакальчук дала интервью Marie Claire и рассказала, на что сегодня важно тратить деньги и почему она не хочет покупать детям квартиры. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Бакальчук в 13 миллиардов долларов.

О друзьях

Татьяна Бакальчук призналась, что долгое время они с мужем жили очень закрыто и почти ни с кем не общались. Однако год назад они поняли, что необходимо быть более открытыми, и расширили круг общения.

Со школьными и институтскими подругами мы давно разошлись, на встречи выпускников я не хожу. Может, когда-то и было желание приехать на встречу на красивой машине, показать, что я чего-то достигла. Такие мысли возникают у каждого человека, который начинает добиваться успеха. Сейчас, конечно, таких мыслей нет,

— говорит Бакальчук.

В последнее время бизнесвумен стала общаться со старыми знакомыми, если они выходят на нее. Сходиться с людьми ей непросто: будучи интровертом по натуре, она не любит, когда на нее направлено слишком много внимания.

О детях

Одним из приоритетов в жизни для Бакальчук является образование детей. Старшая дочь активно готовится к поступлению в вуз, а вторая дочь увлеченно занимается музыкой. Принуждения в этом вопросе нет: девочке даже разрешили отдохнуть год от занятий. Однако потом она заскучала и снова начала заниматься. Даже отправившись вместе с сестрой в экологический лагерь с дайвингом и образовательными программами, она попросила найти ей инструмент.

Мы с мужем сказали: "Не хочешь — не занимайся, отдохни год-полтора". Она к скрипке год не подходила, потом начала постепенно опять втягиваться, пошел обратный процесс. Мне кажется, когда ты музыкален по сути, по природе, когда это внутри у тебя сидит, ты не можешь не играть, не петь. Она занимается с педагогами, прошлым летом попросила купить ей портативное цифровое пианино, чтобы с собой возить, не терять форму. Поехала в экспедицию на Белое море и всех там достала: "Как я здесь без пиа­нино?". На третий день ей где-то нашли синтезатор. Ну а я купила портативный к ее возвращению,

— рассказывает она.





Татьяна Бакальчук

Бакальчук призналась, что хотела бы ходить вместе с дочкой на концерты классической музыки.

Мы тут прозевали выступление Пласидо Доминго в Большом театре, до сих пор корю себя — где и когда теперь моя дочь, которая увлекается вокалом и музыкой, сможет его увидеть и услышать?

Детей у Бакальчук семеро — младшие, двойняшки, появились на свет осенью прошлого года.

О тратах

Бакальчук является сторонницей минимализма. Обладая внушительным капиталом, она не спешит тратить его на вещи, способные продемонстрировать ее статус:

Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег. Новая машина теряет 30 % в стоимости, как только ты выехал на ней из салона. Так нужна ли очередная новая, если предыдущая вполне неплоха?

Но у семьи Бакальчук есть свои приоритеты, на которые не жаль тратить деньги.

Моя семья тратит средства на новые впечатления, путешествия, общение. У нас сложилась традиция в январе ездить на несколько дней кататься на лыжах. Расширенным составом — брат с семьей, сестра, родители и все наши дети. До ковида два года летом той же компанией выезжали на Кипр. Это и общение, и смена картинки, и спорт, и воспитание в детях семейственности. Четыре в одном, очень удобно,

— рассказывает она.





Татьяна Бакальчук

О недвижимости

По мнению Бакальчук, дорогая недвижимость привязывает человека к месту и лишает его свободы, ведь спустя какое-то время могут измениться вкусы, жизненные обстоятельства, а сам жилой фонд может морально устареть. Не торопится Бакальчук покупать квартиры и своим детям, хотя многие из ее близких уговаривают ее приобрести жилье в столице, пока есть возможность:

Одна моя родственница постоянно твердит: "Таня, пока у вас есть возможность, нужно детям купить по квартире в Москве". Я ее понимаю, она принадлежит к поколению, которое помнит голод и нужду, ей спокойнее, когда есть что-то в запасе. Но я не понимаю, зачем покупать квартиры, если можно арендовать и не быть привязанным к одному месту?

Дети Бакальчук не настаивают на покупке жилья и заявляют, что собираются жить вместе с родителями "до старости".

О бизнесе

Все заработки Бакальчук с мужем вкладывают в свою компанию, но не для того чтобы стать богаче.

У нас цель бизнеса не в том, чтобы заработанных денег хватило нашим детям, внукам и правну­кам. Мы хотим попробовать сделать в России "экономическое чудо", если мы поспособствуем смене бюджетной сырьевой экономики на предпринимательскую. Ну а если что-то "пойдет не так" и мне придется переехать на дачу к родителям выращивать картошку, я буду жалеть только о том, что не могу заниматься любимым делом. О том, что не накупила квартир, домов и машин, горевать точно не стану, — подводит итог бизнесвумен.

Ксения Смирнова