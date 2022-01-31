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The Cuphead Show! — сериал Neftlix получит 3 сезона, и он будет детским

The Cuphead Show! — сериал Neftlix получит 3 сезона, и он будет детским


На прошлой неделе стало известно, что мультсериал The Cuphead Show! от Netflix (который в российском варианте получил название «Шоу Чашека») выходит уже 18 февраля. На данный момент мало известно о том, что стоит ожидать в сериале. Говорится, что над ним работали, в том числе, создатели оригинальной игры.

В ходе интервью Animation Magazine аниматор и шоураннер The Cuphead Show! Дэвид Вассон рассказал некоторые детали о проекте. По его словам, уже запланирован релиз 3 сезонов, несмотря на то, что еще не вышел даже первый из них. В рамках 3 сезонов игроков ждет 36 эпизодов, каждый из которых будет длиться примерно 10-11 минут.

Создатели мультсериала The Cuphead Show! в рамках интервью отмечают, что он рассчитан, в первую очередь, на молодую аудиторию — зрителей от 6 до 12 лет. При этом, у оригинальной игры Cuphead немало взрослых поклонников.


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По материалам: newxboxone

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