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Трейлер к выходу xScreen для Xbox Series S показывает простоту монтажа

Трейлер к выходу xScreen для Xbox Series S показывает простоту монтажа


Игроки, которые оформили в прошлом году предварительный заказ устройства xScreen для Xbox Series S на краудфандинговой площадке, получат свои устройства уже в ближайшие дни. Разработчики съемного экрана для младшей консоли Xbox нового поколения представили новое видео, приуроченное к релизу устройства.

Ниже можно посмотреть трейлер к запуску xScreen для Xbox Series S. Он демонстрирует, насколько легко и просто подключить xScreen к Xbox Series S, взять с собой консоль в дорогу, а после начать играть на ней с использованием портативного экрана.


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Напомним, что xScreen — аксессуар для Xbox Series S, который крепится прямо на корпусе консоли и позволяет ее трансформировать в некий аналог игрового ноутбука. Игроку достаточно подключить игровую приставку в розетку, чтобы начать играть с использованием xScreen. По предзаказу устройство продавалось примерно за $250.

Экран xScreen имеет диагональ в 11,6 дюйма, разрешение 1080p и 60 Гц. Его не требуется дополнительно подключать к питанию — он питается от игровой приставки Xbox Series S. В экран встроены стереодинамики, которые позволяют выводить звук из игр.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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