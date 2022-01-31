Трейлер к выходу xScreen для Xbox Series S показывает простоту монтажа





Игроки, которые оформили в прошлом году предварительный заказ устройства xScreen для Xbox Series S на краудфандинговой площадке, получат свои устройства уже в ближайшие дни. Разработчики съемного экрана для младшей консоли Xbox нового поколения представили новое видео, приуроченное к релизу устройства.

Ниже можно посмотреть трейлер к запуску xScreen для Xbox Series S. Он демонстрирует, насколько легко и просто подключить xScreen к Xbox Series S, взять с собой консоль в дорогу, а после начать играть на ней с использованием портативного экрана.

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Напомним, что xScreen — аксессуар для Xbox Series S, который крепится прямо на корпусе консоли и позволяет ее трансформировать в некий аналог игрового ноутбука. Игроку достаточно подключить игровую приставку в розетку, чтобы начать играть с использованием xScreen. По предзаказу устройство продавалось примерно за $250.

Экран xScreen имеет диагональ в 11,6 дюйма, разрешение 1080p и 60 Гц. Его не требуется дополнительно подключать к питанию — он питается от игровой приставки Xbox Series S. В экран встроены стереодинамики, которые позволяют выводить звук из игр.