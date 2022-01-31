Турчак: "ЕР" не поддерживает снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч

Вадим Карасев

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия не поддерживает снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, потому что "эта инициатива откровенно вредна".

"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - считает Турчак.



Он отметил, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности.

"Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - заключил секретарь Генсовета "Единой России".

Напомним, ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч. По его словам, эта инициатива прорабатывается с Правительством. Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки.

Единая Россия Андрей Турчак