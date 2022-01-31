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У Activision есть еще один новый проект, который пока не анонсирован

У Activision есть еще один новый проект, который пока не анонсирован


На этой неделе Blizzard анонсировала свой новый проект — «выживач» в новой вселенной. Над игрой работает сразу несколько крупных специалистов Blizzard, но, похоже, это не единственная новинка, которая разрабатывается со стороны Blizzard.

Как заявил известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two, представленный «выживач» от Blizzard — это не единственный проект, который есть в разработке у студии. По его словам, инсайдер знает о существовании игры от Blizzard, которая пока не представлена, но при этом он не знал про существование «выживача». Когда представят игру Blizzard, про которую говорит Корден, не сообщается.


Напомним, что за последние дни стало известно про новинку от Blizzard — это «выживач» от первого лица в новой вселенной. Но пока разработчики не говорят о дате релиза проекта и даже не сообщают его название.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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