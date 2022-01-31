В Благовещенске из-за пожара эвакуировано 150 человек

08:20 Автор: Юлия Катенёва

В общежитии в Благовещенска произошел пожар, эвакуировано 150 человек. Об этом сообщает главное управление МЧС Амурской области.

«31 января в 8:53 поступило сообщение о пожаре в общежитии Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, расположенном по ул. Строителей», — говорится в сообщении.





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Возгорание произошло в одной из комнат на 4-м этажа, горели вещи и мебель. По данным чрезвычайно службы, на 4-м и 5-м этажах общежития наблюдалось задымление.

100 человек эвакуировались самостоятельно, еще 48 человек из здания вывели пожарные «В тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава пожарно-спасательных частей Благовещенска и семь единиц техники», сообщает региональный МЧС.

Утоняется, что при пожаре пострадал молодой человек 2005 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

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