Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Благовещенске из-за пожара эвакуировано 150 человек

В Благовещенске из-за пожара эвакуировано 150 человек

08:20  Автор: Юлия Катенёва



В общежитии в Благовещенска произошел пожар, эвакуировано 150 человек. Об этом сообщает главное управление МЧС Амурской области.

«31 января в 8:53 поступило сообщение о пожаре в общежитии Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, расположенном по ул. Строителей», — говорится в сообщении.


Читайте также:

• На заводе по производству мороженого в Пятигорске произошёл пожар • МЧС предложило упростить создание добровольной пожарной охраны на предприятиях • В красноярской больнице произошёл пожар

Возгорание произошло в одной из комнат на 4-м этажа, горели вещи и мебель. По данным чрезвычайно службы, на 4-м и 5-м этажах общежития наблюдалось задымление.

100 человек эвакуировались самостоятельно, еще 48 человек из здания вывели пожарные «В тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава пожарно-спасательных частей Благовещенска и семь единиц техники», сообщает региональный МЧС.

Утоняется, что при пожаре пострадал молодой человек 2005 года рождения. Причина возгорания устанавливается.



#происшествия


160
# Происшествия / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Китайский новый год — 500+ игр со скидками для Xbox до 2 февраля
Что ждать в феврале на Xbox — самые крупные релизы + Game Pass
Что ждать в феврале на Xbox — самые крупные релизы + Game Pass
Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой
Елена Воробей высказалась о проблемах с сердцем у Пугачевой
Сына Наташи Королевой раскритиковали за выступление
Сына Наташи Королевой раскритиковали за выступление
Новая Луна в Водолее 1 февраля 2022 года
Новая Луна в Водолее 1 февраля 2022 года
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на минувшей неделе
2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на минувшей неделе
Эти 4 игры сегодня покидают подписку Game Pass
Эти 4 игры сегодня покидают подписку Game Pass
Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2022 года
Колесо Года: праздник Имболк 1 февраля 2022 года
Звездный Instagram: что звезды делали в январе
Звездный Instagram: что звезды делали в январе
Новые подробности скандала между Курпатовым и его экс-помощником
Новые подробности скандала между Курпатовым и его экс-помощником

Топ на сегодня

Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня
Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
Представлен новый геймплейный трейлер WWE 2K22
Представлен новый геймплейный трейлер WWE 2K22

Еще по теме

На пожаре в самарском общежитии спасли 2-х девушек
В общежитии в Сочи произошёл пожар
В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар
Пожар на хозрынке под Ростовом удалось локализовать