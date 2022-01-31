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В Курской области за 2 года капитально отремонтируют 38 школ

В Курской области за 2 года капитально отремонтируют 38 школ

В Курской области за два года капитально отремонтируют 38 школ, сообщает пресс-служба Администрации Курской области.

В 2022 году на капитальный ремонт будет направлено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей, его проведут в 17 школах.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

# Общество

По материалам: edu.ru

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