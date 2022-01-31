Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве началась бесплатная вакцинация подростков

В Москве началась бесплатная вакцинация подростков

В Москве началась бесплатная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 препаратом "Спутник M". Прививку могут сделать все желающие в возрасте 12-17 лет, потребуется только предварительно записаться.

Регистрация на вакцинацию доступна через следующие сайты и приложения: "Госуслуги", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.Инфо", Mos.Ru.


"Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники", – уточнили в пресс-службе мэра Москвы.

Вакцина "Спутник M" состоит из двух компонентов, интервал их введения – 21 день, причем запись на второй прием произойдет автоматически, о нем заблаговременно пришлют SMS-уведомление. Перед каждым приемом подростков ожидает осмотр педиатра, а после вакцинации следует остаться на полчаса под контролем врачей на случай аллергической реакции.

Реакция на вакцину представляет собой повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Такие эпизоды, впрочем, носят единичный характер и обычно длятся до суток, не представляя угрозы для жизни и здоровья. Противопоказанием для прививания является имеющееся инфекционное заболевание в острой форме, а также наличие других недавно поставленных вакцин (в течение 30 дней).

"Спутник M" представляет собой 1/5 часть от взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V" – она дает гарантированную эффективность и безопасна для применения.

Как сообщал Ruposters, даже в условиях распространения штамма "омикрон" у Москвы нет проблем с ресурсами для борьбы COVID-19 – пока что дело не дошло даже до задействования резервов.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из дома
Дана Борисова рассказала о романе мамы, из-за которого ее выгоняли из
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом комбинезоне
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом
Чтобы стать креативнее, достаточно подремать
Чтобы стать креативнее, достаточно подремать
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Москве началась бесплатная вакцинация подростков
В Москве началась бесплатная вакцинация подростков
Девушка набила тату на лице, но мало кто оценил ее поступок
Девушка набила тату на лице, но мало кто оценил ее поступок
Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для защиты от мошенников
Сбербанк позволил клиентам проверять операции своих близких для
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Минпросвещения не планирует перевод российских школ на удаленку
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули, когда «щенок» стал есть арбузы и рычать по ночам
Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули,
Самые красивые монеты в мире
Самые красивые монеты в мире
Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль

Топ на сегодня

Стейблкоины в сфере регулирования банка
Стейблкоины в сфере регулирования банка
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
В Bellator назвали потенциального соперника Федора Емельяненко
Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением

Еще по теме

Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021 года
В Петербурге запись на вакцинацию откроют на портале госуслуг с февраля
Россияне могут записаться на прививку от COVID-19 на портале госуслуг
Харьков открыл онлайн-запись на вакцинацию препаратом Pfizer