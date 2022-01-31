В Москве началась бесплатная вакцинация подростков

Вадим Карасев

В Москве началась бесплатная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 препаратом "Спутник M". Прививку могут сделать все желающие в возрасте 12-17 лет, потребуется только предварительно записаться.

Регистрация на вакцинацию доступна через следующие сайты и приложения: "Госуслуги", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.Инфо", Mos.Ru.

"Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники", – уточнили в пресс-службе мэра Москвы.

Вакцина "Спутник M" состоит из двух компонентов, интервал их введения – 21 день, причем запись на второй прием произойдет автоматически, о нем заблаговременно пришлют SMS-уведомление. Перед каждым приемом подростков ожидает осмотр педиатра, а после вакцинации следует остаться на полчаса под контролем врачей на случай аллергической реакции.

Реакция на вакцину представляет собой повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Такие эпизоды, впрочем, носят единичный характер и обычно длятся до суток, не представляя угрозы для жизни и здоровья. Противопоказанием для прививания является имеющееся инфекционное заболевание в острой форме, а также наличие других недавно поставленных вакцин (в течение 30 дней).

"Спутник M" представляет собой 1/5 часть от взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V" – она дает гарантированную эффективность и безопасна для применения.

Как сообщал Ruposters, даже в условиях распространения штамма "омикрон" у Москвы нет проблем с ресурсами для борьбы COVID-19 – пока что дело не дошло даже до задействования резервов.