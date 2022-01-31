Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Крыму

В Крыму началась вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым.

Первые десять детей вакцинированы в Симферопольской поликлинике №3.

«Поступившая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак-М» передана во все медицинские организации, подведомственные Минздраву Крыма и имеющие прикрепленное детское население. Вся информация о развернутых прививочных пунктах доступна на сайте министерства. Вакцинация детей 12-15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить все необходимые документы самостоятельно», - сказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Он отметил, что перед иммунизацией все дети, как и взрослые, подлежат осмотру врача. В числе противопоказаний к прививке гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.