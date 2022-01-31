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Вековой юбилей Московская филармония отмечает серией концертов

Вековой юбилей Московская филармония отмечает серией концертов

В 1921 году в Большом зале консерватории прошел первый концерт Московской филармонии, с тех пор она несет в массы не только российскую и советскую культуру, но и мировую.

Открыла праздничные мероприятия программа русской музыки в концертном зале имени Чайковского, исполненная Московским государственным академическим симфоническим оркестр под управлением Павла Когана.


"Филармонические концерты проводятся в лучших залах Москвы, которые всегда занимали достойнейшие, если не сказать одни из первых мест в мире. И, конечно, я уже приучен и привык, вся моя жизнь говорит о том, что каждый филармонический концерт в Москве, каждый без исключения — это огромная ответственность", — рассказал Павел Коган.

В последние выходные января в музыкальном мире случилось еще несколько масштабных событий, посвященных юбилею филармонии.

В субботу, 29 января, в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт-реконструкция торжественного открытия филармонии вековой давности. Как и сто лет назад, концерт начался в два часа пополудни, в том же самом месте, и программа его полностью повторяла историческую: Бетховен, Танеев, Рахманинов.

Руководитель Московской филармонии Алексей Шалашов после концерта отметил, что "сегодня те же авторы остаются любимыми и почитаемыми".

В этот же день празднование продолжилось в концертном зале имени Чайковского, где в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра выступили Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Юрий Башмет, Максим Венгеров и многие другие. Концерт транслировался онлайн на сайте филармонии, в сообществе филармонии в сети "ВКонтакте" и на платформе Medici.tv, его посмотрели тысячи любителей музыки со всего мира.

Финальным аккордом юбилейного марафона 100-летия Московской филармонии стало выступление Российского национального молодежного симфонического оркестра.

Павел Коган отмечает, что в последние годы на симфонических концертах становится все больше молодежи. В этом есть и большая заслуга главной филармонии страны: реализуются просветительские проекты, привлекающие большое количество молодой аудитории. Целые циклы музыкальных программ посвящены современным композиторам, авторам произведений последних десятилетий. Кроме того, аншлаговыми для молодежи становятся и оперы в концертном исполнении.


Для популяризации академического искусства здесь вовсю используют и цифровизацию. Организованы прямые трансляции концертов в HD-качестве, а с 2014 года Московская филармония участвует в проекте Всероссийского виртуального концертного зала.


Московская филармония
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По материалам: uposters.ru

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