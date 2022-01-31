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Звездный Instagram: что звезды делали в январе

Звездный Instagram: что звезды делали в январе

Пролистали ленту инстаграма и выбрали для вас самые яркие фотографии звезд за неделю. От пляжных снимков Клавы Коки и Регины Тодоренко до селфи Виктории Бекхэм и Билли Айлиш — выбираем, кому поставить лайк.


Эльза Патаки и Крис Хемсворт


Хлое Кардашьян


Вера Брежнева


Александр Петров и Кристина Асмус


Дина Саева


Гуф


Наталья Ионова с мамой


Билли Айлиш


Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми


Кьяра Ферраньи


Ирина Безрукова


Виктория Шелягова


Рената Литвинова


Дженнифер Лопес


Алена Долецкая


Елена Темникова


Конор Макгрегор с дочерью


Тина Кунаки


Елена Перминова с сыном


Ляйсан Утяшева


Дамиано Давид


Кейт Хадсон с дочерью


Анастасия Решетова


Настя Каменских


Барби Феррейра


Елена Летучая


Рита Ора


Ольга Шелест


Анна Седокова


Алеся Кафельникова


Клава Кока


Регина Тодоренко


Светлана Лобода


Люк Эванс


Екатерина Варнава


Ким Кардашьян


Эмбер Херд


Ева Лонгория


Ани Лорак


Ирина Шейк


Хайди Клум


Рози Хантингтон-Уайтли


Джаред Лето


Сергей Лазарев


Тимати


Рита Дакота


Ника Белоцерковская


Ксения Собчак и Константин Богомолов


Кейт Бекинсейл


Виктория Бекхэм с дочерью


Надежда Оболенцева


Люси Хейл


Нина Агдал


Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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