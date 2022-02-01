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15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний снимок с мамой

15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний снимок с мамой
Дочь певицы Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина в память о маме поделилась последним совместным фото в день ее рождения. 31 января певице Юлии Началовой мог бы исполниться 41 год. В этот день близкие и поклонники артистки вспоминают ее жизнь и творчество, но особо скорбят, конечно, родные исполнительницы, которым все еще тяжело смириться с ее скоропостижным уходом. Единственная дочь звезды эстрады почтила память мамы, опубликовав редкое фото с родительницей, и впервые публично к ней обратилась.
Юлия Началова с дочерью Верой «Мам, с Днём Рождения!🤍» — написала Вера Алдонина в Instagram. Интернет-пользователи предположили, что кадр, на котором Началова целует улыбающуюся дочь в щеку, сделан накануне ее смерти, потому что по виду девочке на снимке как раз лет 12 – именно столько ей было в 2019 году, когда умерла певица. Напомним, смерть Юлии Началовой стала настоящим шоком для всех, ведь никто не мог представить, что артистка так тяжело заболеет. Было известно, что последние годы исполнительница боролась с подагрой и красной волчанкой, посещала клиники не только в России, но и за границей, однако терапия ей не особенно помогала. А в начале марта Началова неожиданно попала в больницу – у нее на ноге развилась гангрена, возникшая из-за небольшой травмы, которую Юлия пыталась вылечить самостоятельно. Однако ситуация настолько усугубилась, что певицу госпитализировали, а спустя два дня перевели в реанимацию на ИВЛ. Врачи прооперировали исполнительницу, пытаясь спаси ее ногу, но все стало только хуже – у звезды эстрады началось заражение крови, и она скончалась в тот же вечер, не приходя в сознание.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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