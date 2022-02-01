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16 странных лайфхаков, в которых мало смысла, но зато они крайне забавные

16 странных лайфхаков, в которых мало смысла, но зато они крайне забавные

Не все лайфхаки придумываются для того, чтобы решать проблемы и помогать людям находить простые пути к удобству. Некоторые откровенно созданы для того, чтобы поржать самим и потешить окружающих! А ещё для того, чтобы выложить их в интернет и нарушить гегемонию полезных и действенных советов там. Мы совершенно точно не предлагаем вам воспользоваться хоть одним из перечисленных лайфхаков, зато вы сможете немного повеселиться — это вообще-то тоже благотворное дело.


1. Увеличение крутости колёс авто с помощью белой краски

2. Чувствуете себя неуверенно из-за неоригинальной и скучной затирки для плитки в вашей ванной? Клей с блёстками!

3. Никто:
Лайфхакеры на YouTube:

4. Мой друг срезал свои дреды, и его мама сделала из них лежанку для кота

5. Классическое «пульт не потеряется, если сделать его частью чего-то огромного»

6. Наклейка, имитирующая наличие люка на крыше вашего автомобиля

7. Это настоящий кусок хлеба… покрытый цементом и используемый как подставка для кружки…

8. Так держать видеоигру гораздо удобнее!

Называется WatermelonBoy!


9. Сделал себе свитер из катышков, остающихся после стирки

10. Гениально? Гениально!

Пособие, как сделать из открытого багажника пикапа закрытый, да ещё и с дверью!


11. Как арендодатель, я постоянно поражаюсь некоторым вещам, которые делают мои арендаторы

Я установил новые карнизы до того, как въехал новый жилец, но она все же сочла необходимым прибить шторы к стене. Видимо, некоторым людям так проще.


12. Случайные разводы термопластичного клея способны создать эффект стильного узора

13. Когда вы хотите, чтобы водители сзади всегда были начеку

Или же чтобы их хватил сердечный приступ.


14. Харлей Триммерсон!

На котором не стыдно и в бар съездить.


15. Мой сосед не косил траву на участке, и я превратил её в хлеб, чтобы он увидел, какая может быть польза

16. Ну не выкидывать ведь старые джинсы!

А теперь предлагаем вам посмотреть на действительно полезные находки, которые в самом деле могу сделать жизнь приятнее и комфортнее!


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По материалам: Юмор

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