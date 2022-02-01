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Алексей Ягудин сделал гневное заявление перед Олимпиадой

Алексей Ягудин сделал гневное заявление перед Олимпиадой
Фигурист Алексей Ягудин хочет добиться справедливости. Спортсмен в преддверии зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, выступил с важной инициативой. Спортсмен объявил, что составил петицию в поддержку отечественных атлетов, которым и на этих Играх не разрешили выступать под национальным флагом. Как известно, российская команда с 2018 года участвует во всех крупных соревнованиях, включая Олимпиаду без символики, а сборная носит название ROC. По решению спортивного арбитражного суда, такой запрет продлится до декабря 2022 года, поэтому в Пекин отечественные спортсмены поехали тоже без «триколора», что категорически не устраивает многих наших соотечественников, в том числе Ягудина.
Алексей Ягудин Фигурист, сам становившийся золотым медалистом, признался, что очень переживает за коллег по цеху, которые не смогут сполна ощутить радость победы, не имея возможности поднять над головой флаг своей страны и выслушать гимн. Поэтому он призвал всех неравнодушных поддержать его петицию, чтобы повлиять на решение WADA. «Совсем скоро стартует очередная Олимпиада. Я ее очень жду, надеюсь, что и вы тоже. Вы знаете, с таким волнением я вспоминаю то чувство, когда поднимали мой родной флаг, когда мне вручали золотую олимпийскую медаль. И хочу пожелать всем нашим спортсменам пережить эти мгновения. К сожалению, наша команда вновь выступит без флага из-за санкций ВАДА, и вот я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кому не безразличен наш спорт. На мой взгляд, вместе мы сможем добиться справедливости. Я абсолютно уверен, что совсем скоро все изменится, но лишь в том случае, если мы будем неравнодушны, мы обязательно победим!» — объявил фигурист, которого уже поддержали Ирина Слуцкая, блогеры Эдвард Рахман, Вера Бирюкова и многие другие.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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