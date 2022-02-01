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Американские полицейские арестовали 60 наркоторговцев через приложения для гей-знакомств

Американские полицейские арестовали 60 наркоторговцев через приложения для гей-знакомств

В ходе шестимесячной операции, проводившейся в Grindr, Taimi и Scruff, полиция Флориды арестовала 60 человек, получив 8 ордеров на арест, сообщает CNN.

Злоумышленники регистрировались в популярных приложениях для ЛГБТК-знакомств с целью сбыта запрещенных веществ.


Как отмечается, операция стартовала после жалобы граждан в июле прошлого года. Детективы создали фейковые профили в Taimi, Grindr и Scruff, начав общаться с людьми, продающими запрещенные вещества. 

"Мы были в шоке, что они рекламируют это открыто. Можете в это поверить? Они открыто заявляют, что продают наркотики в приложениях для знакомств. Во время разговоров и последующих тайных покупок стало ясно, что основная цель подозреваемых для регистрации в приложении — продажа наркотиков, а не поиск партнёра", — отметил шериф округа Полк во Флориде Грейди Джадд.

За время операции власти предъявили всего 159 уголовных обвинений, а также 72 обвинения в мелких правонарушениях.

Глава отдела коммуникаций Taimi Яна Андёл выразила беспокойство, что полиция выбрала 3 приложения для ЛГБТК-знакомств, заявив о "растущей стигматизации вокруг ЛГБТК-сообществ, уже подвергающихся предвзятому отношению".

Как писал NEWSTES, ранее полуголый ростовчанин едва сбежал с гей-вечеринки, на которую случайно попал в Москве.

США ЛГБТ криминал
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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