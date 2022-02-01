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Анна Калашникова увеличила грудь жиром из попы

Анна Калашникова увеличила грудь жиром из попы
49-летняя певица и модель Анна Калашникова поделилась пикантными фото. Исполнительница трека «Не ври мне в Риме» активно ухаживает за собой. Анна подчеркивает стройную фигуру эффектными нарядами, примеряет стильные купальники. Сейчас Калашникова отдыхает в Дубае. Она остановилась в роскошном отеле с 500-метровым частным пляжем, открытым бассейном, видом на город и ресторанами. Анна снялась на впечатляющем фоне. Гостья популярных ток-шоу предстала в бикини сапфирового цвета.
Анна Калашникова в бикини Поп-дива призналась, что сделала пластику груди. Однако бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина не использовала импланты. Она процитировала хит Насти Каменских. ««Попа, как у Ким». Как вам формы главной светской дивы планеты? Мне мои больше нравятся. Когда была в отношениях, каждый день получала от своего любимого комплименты на этот счет. А в прошлом году, когда увеличивала форму груди, пришлось даже забрать немножко объема с бедер для липофилинга груди», — объяснила Калашникова. Она рассказала, благодаря каким правилам поддерживает себя в форме после пластики. Анна внимательна к рациону. «Сейчас поддерживаю эту красоту плаванием, тренировками и правильным питанием. Ем не раньше, чем через три часа после последнего приема пищи, пью много воды и ем много овощей и белков», — отметила популярная девушка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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