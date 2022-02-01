Что нужно делать на Антона Перезимника 30 января, чтобы уберечь детей от болезней

Православная история жизни Антония Великого

Традиции праздника Антон Перезимник, Антонина-половина



Обрядовая выпечка «Архангельские колобки»



Для выпечки понадобится:

200 г сливочного масла;

полстакана сметаны;

полстакана воды;

400 г ячменной муки.

В муку добавляют растопленное кипящее масло, яйца, сметану, соль и хорошо размешивают. До нужной густоты разводят водой, замешивают густое тесто, лепят из него небольшие булочки и отправляют их в печь до получения золотистого цвета.



Для выпечки понадобится:200 г сливочного масла;полстакана сметаны;полстакана воды;400 г ячменной муки.В муку добавляют растопленное кипящее масло, яйца, сметану, соль и хорошо размешивают. До нужной густоты разводят водой, замешивают густое тесто, лепят из него небольшие булочки и отправляют их в печь до получения золотистого цвета.

Приметы погоды на 30 января



В народе говорили: «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет» и «Не верь теплу на Антона — морозно будет».

Была и такая поговорка: «Хитёр Антон со всех сторон».



В народе 30 января отмечают праздник Антон Перезимник, Антонина-половина. Название дня означало, что половина зимы уже прошла, и чувствуется приближение весны. Но не стоит доверять тёплой погоде в этот день, она обманчива. Православная церковь чтит память преподобного Антония Великого.Святой Антоний Великий был основателем отшельнического монастыря. Родился в христианской семье. Когда Антонию исполнилось двадцать лет, умерли его родители. Он взял на себя ответственность за воспитание младшей сестры. Однажды, находясь на службе в храме, он услышал голос, который рассказал ему, как достичь совершенства.После этого он принял решение продать всё имущество родителей. На вырученные деньги помог бедным. Потом отправился жить в египетскую пустыню, обитал в пещере. Рядом с ним селились люди, которые обращались к нему за советом. Позже он перебрался в развалины воинского укрепления на берегу Нила, где прожил в полном одиночестве около 20 лет. У Антония осталось много учеников и последователей.В народе этот день назвали Антон Перезимник. Каждый хозяин обязан был проверить запасы корма для домашней скотины и определить, хватит ли их до весны. К святому Антонию обращались с просьбой о безопасности скота. Святили сено и кормили им животных.Хозяйки традиционно выпекали толокняные колобки, которые олицетворяли солнце. Ими угощали детей и надеялись на скорый приход лета.Утром проводили обряд, согласно которому можно было обхитрить нечистую силу. Человек, который выходил первым из дома, обходил вокруг дома пятками вперёд. Следы должны были означать, что в жилище вернулся сам хозяин.В этот день женщинам запрещено заниматься рукоделием. Детям не готовили чечевицу и бобы, чтобы уберечь от оспы, язвы и чумы.На Антона Перезимника тёплую погоду считали обманчивой.Если в этот день на улице тёплая погода, то стоит приготовиться к сильным морозам.Если луна изредка виднеется из облаков, то предполагается богатый урожай. Если же на ночном небе безоблачно и луна ярко всё освещает всё вокруг – урожай будет плохой.Оттепель сулит ранний приход весны и хороший улов рыбы.Если солнце вышло только к обеду, то весна будет ранней, а если снег идёт, то потепление наступит не скоро.Если ночью небо покрыто тучами, то урожай зерновых культур приятно удивит.Солнечный, безветренный день предупреждает о крепких морозах.Если белки прячутся в одном дупле, а синицы громко щебечут, то скоро похолодает.Люди, родившиеся 30 января, отличаются особой жизнерадостностью и энергичностью. В качестве талисмана подойдёт александрит.Тема:Церковные праздники