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Что нужно делать на Антона Перезимника 30 января, чтобы уберечь детей от болезней

Что нужно делать на Антона Перезимника 30 января, чтобы уберечь детей от болезней

В народе 30 января отмечают праздник Антон Перезимник, Антонина-половина. Название дня означало, что половина зимы уже прошла, и чувствуется приближение весны. Но не стоит доверять тёплой погоде в этот день, она обманчива. Православная церковь чтит память преподобного Антония Великого.

Православная история жизни Антония Великого



Святой Антоний Великий был основателем отшельнического монастыря. Родился в христианской семье. Когда Антонию исполнилось двадцать лет, умерли его родители. Он взял на себя ответственность за воспитание младшей сестры. Однажды, находясь на службе в храме, он услышал голос, который рассказал ему, как достичь совершенства.
После этого он принял решение продать всё имущество родителей. На вырученные деньги помог бедным. Потом отправился жить в египетскую пустыню, обитал в пещере. Рядом с ним селились люди, которые обращались к нему за советом. Позже он перебрался в развалины воинского укрепления на берегу Нила, где прожил в полном одиночестве около 20 лет. У Антония осталось много учеников и последователей.

Традиции праздника Антон Перезимник, Антонина-половина



В народе этот день назвали Антон Перезимник. Каждый хозяин обязан был проверить запасы корма для домашней скотины и определить, хватит ли их до весны. К святому Антонию обращались с просьбой о безопасности скота. Святили сено и кормили им животных.
Хозяйки традиционно выпекали толокняные колобки, которые олицетворяли солнце. Ими угощали детей и надеялись на скорый приход лета.

Обрядовая выпечка «Архангельские колобки»



Для выпечки понадобится:
200 г сливочного масла;
полстакана сметаны;
полстакана воды;
400 г ячменной муки.
В муку добавляют растопленное кипящее масло, яйца, сметану, соль и хорошо размешивают. До нужной густоты разводят водой, замешивают густое тесто, лепят из него небольшие булочки и отправляют их в печь до получения золотистого цвета.


Утром проводили обряд, согласно которому можно было обхитрить нечистую силу. Человек, который выходил первым из дома, обходил вокруг дома пятками вперёд. Следы должны были означать, что в жилище вернулся сам хозяин.
В этот день женщинам запрещено заниматься рукоделием. Детям не готовили чечевицу и бобы, чтобы уберечь от оспы, язвы и чумы.

Приметы погоды на 30 января



На Антона Перезимника тёплую погоду считали обманчивой.

В народе говорили: «Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет» и «Не верь теплу на Антона — морозно будет».
Была и такая поговорка: «Хитёр Антон со всех сторон».

Если в этот день на улице тёплая погода, то стоит приготовиться к сильным морозам.
Если луна изредка виднеется из облаков, то предполагается богатый урожай. Если же на ночном небе безоблачно и луна ярко всё освещает всё вокруг – урожай будет плохой.
Оттепель сулит ранний приход весны и хороший улов рыбы.
Если солнце вышло только к обеду, то весна будет ранней, а если снег идёт, то потепление наступит не скоро.
Если ночью небо покрыто тучами, то урожай зерновых культур приятно удивит.
Солнечный, безветренный день предупреждает о крепких морозах.
Если белки прячутся в одном дупле, а синицы громко щебечут, то скоро похолодает.
Люди, родившиеся 30 января, отличаются особой жизнерадостностью и энергичностью. В качестве талисмана подойдёт александрит.
Тема: 
Церковные праздники
# Общество

По материалам: RSUTE

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