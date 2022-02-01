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Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку бизнес-сообщества в Липецкой области

Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку бизнес-сообщества в Липецкой области

1 февраля глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП), депутат от партии "Новые люди" Александр Дёмин встретился с губернатором Игорем Артамоновым.

"Вопрос развития малого и среднего предпринимательства – ключевой для развития экономики страны. Это влияет на рост ВВП, на решение проблемы занятости. В развитых странах до 50-60% составляет количество занятых в малом и среднем бизнесе. В России пока только 20-22%. Потому нам есть куда расти, но у нас большие перспективы", – считает Дёмин.


В Липецкой области уже третий год работает центр "Мой бизнес", в котором основам предпринимательской деятельности и помогают создавать бизнес. Александр Дёмин уверен, что поддержка предпринимателей поможет развитию региона:

"У каждого региона своя специфика. Но даже в классических отраслях нужно внедрять как можно больше современных инструментов. И хорошо, что власти Липецкой области это поддерживают", – сказал политик.

Губернатор Липецкой области предложил внимательнее относиться к мнению предпринимателей, чтобы понимать, какая помощь им нужна. Поддержка малого и среднего бизнеса – ключевое направление работы "Новых людей". Партия уже подготовила ряд инициатив по важным для предпринимателей направлениям.

Госдума Игорь Артамонов
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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