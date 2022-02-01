Елизавета Боярская находится на самоизоляции, так как подхватила коронавирус

36-летней актрисе Елизавете Боярской не удалось избежать распространенной болезни, но чувствует она себя хорошо. Стало известно, что Елизавета Боярская заболела коронавирусом. В связи с этим был перенесен спектакль «Братья Карамазовы» в Малом драматическом театре. Постановка была запланирована на 2 и 3 февраля, однако сразу несколько участников труппы заболели. Дата премьеры отложена и пока неизвестна. Также представители театра уверили зрителей, что все билеты остаются действительными. На данный момент Елизавета находится дома и соблюдает самоизоляцию. Артистка также поделилась подробностями самочувствия. По словам Боярской, она чувствует себя хорошо и надеется на скорое выздоровление. «Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист. Пока на самоизоляции нахожусь», — рассказала Елизавета в беседе с 78.ru.Елизавета Боярская Отметим, что Боярская не любит делиться подробностями личной жизни. В Instagram актриса часто публикует снимки, связанные с работой и карьерой. Довольно редко можно увидеть семейные кадры. В июле минувшего года Елизавета поздравила мужа Максима Матвеева с годовщиной свадьбы. Супруги отпраздновали 11 лет в официальном браке. Дата бракосочетания была выбрана не случайно. В этот день, а именно 28 июля, у Максима еще и день рождения. Пара познакомилась на съемках фильма «Не скажу», где они сыграли влюбленных. Рабочие отношения постепенно переросли в романтические. Однако на тот момент Максим был женат на актрисе Яне Сексте. В 2010-м звезда «Стиляг» развелся с супругой. В этом же году Боярская и Матвеев сыграли скромную свадьбу в кругу родных и близких. В апреле 2012 года Елизавета подарила артисту сына. Мальчика назвали Андреем. В декабре 2018-го Боярская родила второго сына Гришу.