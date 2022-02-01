Фил Спенсер прокомментировал сделку между Sony и Bungie





Компания Sony вчера объявила о покупке студии Bungie, которая переходит под ее контроль за $3,6 млрд. Студия Bungie ранее имела близкие отношения с Microsoft, именно она является создателем серии Halo. Сейчас Bungie занимается разработкой и поддержкой Destiny.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в Twitter поздравил команду Sony с покупкой: «Поздравляем талантливые команды в Bungie, отличное свидетельство вашего творчества. И поздравляем PlayStation с добавлением талантливой команды к вашим студиям». Глава Playstation Studios Герман Хульст ответил Спенсеру, поблагодарив его, а вместе с тем сказав, что сейчас захватывающие времена для игроков.

Thanks Phil. Exciting times to be a gamer. — Hermen Hulst (@hermenhulst) January 31, 2022



Напомним, Sony не планирует ограничиваться покупкой Bungie. Уже ходят разговоры, что команда готовит и новые приобретения.