Гарик Харламов признался, что ничего не соображал, когда за ним приехала скорая

Артист Гарик Харламов рассказал о своей госпитализации. В середине января шоумена неожиданно опубликовал кадр из больничной палаты. Тогда мало кто понял, что же случилось с юмористом. Теперь же он объяснил ситуацию. В то время, как все заражаются омикроном, резидент Comedy Club Гарик Харламов заболел свиным гриппом. «Когда у меня поднялась температура, было 39,9, то перестал понимать, где я и что. Приехала бригада скорой помощи, меня госпитализировали на какое-то время, взяли анализы на коронавирус, потому что непонятно, в какую палату положить. Сутки пролежал в приемной, люди ходили мимо, а я просто лежал посередине. В итоге пришли анализы, выяснилось: это свиной грипп», — признается юморист. 40-летний комик и сам не понял, как заразился. Когда все вокруг ведут борьбу с коронавирусом, к нему вдруг прицепилась болезнь, которая была «популярна» в конце 2000-х. Оказалось, что свиной грипп до сих пор актуален, а недавно в Армении вообще была вспышка.Гарик Харламов Харламов думает, что подхватил инфекцию на одном из корпоративов, когда пользовался микрофоном. В итоге с ним заразились еще шесть человек из команды, и все дружно отправились лечиться в Москву. «Надеюсь, что когда-нибудь все это закончится, но, судя по динамике, следующая болезнь, которую я подхвачу, будет коклюш. Или какой-нибудь тиф», — шутит Гарик. Он также шутит, что теперь имеет редкую особенность — идеально ищет трюфель. Но пока что это единственный плюс в данной истории. Во время интервью с Дарьей Исаевой для YouTube-проекта Dash он вспомнил, как один из первых переболел коронавирусом. Тогда еще не было вакцины, из всех щелей трубили про смертность и глобальные проблемы, поэтому он переехал в квартиру и жил один. «Съемки Comedy отменили из-за меня. На тот момент я единственный из всех наших заболел — тогда только-только начиналась эта история, были новости с утра до ночи, что это кошмар. На четвертый день пошел мыться и понял, что не чувствую запах мыла. И первая мысль: «Оно выдохлось». Но в итоге пережил все один», — вспомнил Харламов.