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Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу

Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Артист Гарик Харламов признался что это изматывающая работа. Шоумен в беседе с Дашей Исаевой раскрыл детали съемочного процесса популярной программы на канале ТНТ Comedy Club. «Я не могу заниматься Comedy Club исключительно. У нас есть штат авторов. Они пишут миниатюры. У нас проходят проверочные вечеринки. Только потом мы выходим на съемку. У нас по три мотора в день. Это сложная история. Мы вымотаны после съемочного процесса», сказал Гарик Харламов.
Гарик Харламов Как отметил Гарик Харламов, одна съемка длится два часа. «Потом приходят новые гости. Начинается новая съемка. Опять все рассаживаются. Мы с Волей импровизируем перед гостями, потом идут номера. Причем мы не знаем, как ответят гости. Потом спим и на следующий день еще три съемки. Все придумывается за месяц. Мы проверяем материал. Это большая работа, которая идет уже много лет. По-другому просто невозможно. Сложно держать качество», — заявил Гарик Харламов. Напомним, что Comedy Club — одна из самых старых юмористических программ на телевидении. У нее до сих пор очень высокие рейтинги.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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