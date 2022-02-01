Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу

Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Артист Гарик Харламов считает что Comedy Club уникальное шоу. Шоумен в беседе с Дашей Исаевой ответил на слухи, что идея популярного шоу Comedy Club была украдена когда-то у американцев. «В Америке — это стендап. Выходит юморист, читает, выходит следующий. И так далее. Comedy Club у нас — это вообще уникальная история. У нас и музыка, и миниатюры. Пойди и найди миниатюру в Америке. И стендап в его первозданном виде. У нас сборная солянка. Кто-то любит Волю, кто-то — Родригеза, кто-то — Марину Кравец», сказал Гарик Харламов.
Гарик Харламов По словам Гарика Харламова, благодаря Comedy Club со временем стали появляться новые форматы для шоу. «Нас ругали за мат, но сейчас его у нас почти нет. А когда это все запикивалось, то нас корили. Но у нас нет мата ради мата. У нас все ближе к жизни, поэтому и становится веселее», — заметил Гарик Харламов. Напомним, что Comedy Club — одна из самых старых юмористических программ на телевидении. У нее до сих пор очень высокие рейтинги.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители
Подборка киноляпов, которые заметили внимательные зрители
Полина Гагарина высказалась о своей маленькой груди
Полина Гагарина высказалась о своей маленькой груди
Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу
Мужчина купил дом, а в саду нашел загадочную трубу глубиной в 100 метров и показал что нашел на дне
Мужчина купил дом, а в саду нашел загадочную трубу глубиной в 100
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" с Юлией Снигирь и
16 странных лайфхаков, в которых мало смысла, но зато они крайне забавные
16 странных лайфхаков, в которых мало смысла, но зато они крайне
Алексей Ягудин сделал гневное заявление перед Олимпиадой
Алексей Ягудин сделал гневное заявление перед Олимпиадой
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего поколения
Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего
Названы самые дорогие и самые дешевые города для жизни в России
Названы самые дорогие и самые дешевые города для жизни в России
Случаи, когда реальные люди, о которых снимались байопики, получали в них небольшую роль
Случаи, когда реальные люди, о которых снимались байопики, получали в
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее
Любовник Анастасии Волочковой бросил ее
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди добавляют няню во все известные стихи
Девушка подслушала разговор в лифте и породила флешмоб, где люди
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Супруг расчленил Мисс Кузбасс-2010 и полгода вел ее Instagram
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании
Любовник Анастасии Волочковой высказался об их расставании

Еще по теме

Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Comedy Club: Выпуск №520 - 9.12.2016
Comedy Club 500 выпуск 09.12.2016 смотреть онлайн
Гарик Харламов приревновал Асмус к победителю телешоу «Танцы»