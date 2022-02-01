Гарик Харламов рассказал о воровстве шоу

Артист Гарик Харламов считает что Comedy Club уникальное шоу. Шоумен в беседе с Дашей Исаевой ответил на слухи, что идея популярного шоу Comedy Club была украдена когда-то у американцев. «В Америке — это стендап. Выходит юморист, читает, выходит следующий. И так далее. Comedy Club у нас — это вообще уникальная история. У нас и музыка, и миниатюры. Пойди и найди миниатюру в Америке. И стендап в его первозданном виде. У нас сборная солянка. Кто-то любит Волю, кто-то — Родригеза, кто-то — Марину Кравец», сказал Гарик Харламов.Гарик Харламов По словам Гарика Харламова, благодаря Comedy Club со временем стали появляться новые форматы для шоу. «Нас ругали за мат, но сейчас его у нас почти нет. А когда это все запикивалось, то нас корили. Но у нас нет мата ради мата. У нас все ближе к жизни, поэтому и становится веселее», — заметил Гарик Харламов. Напомним, что Comedy Club — одна из самых старых юмористических программ на телевидении. У нее до сих пор очень высокие рейтинги.