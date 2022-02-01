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Игорь Петренко опубликовал редкое фото с Кристиной Бродской

Игорь Петренко опубликовал редкое фото с Кристиной Бродской
44-летний актер Игорь Петренко счастлив с молодой женой Кристиной Бродской. Это третий брак артиста. Известный артист, бывший муж Екатерины Климовой,  Игорь Петренко поделился в микроблоге редким кадром. На нем он предстал в обнимку со своей третьей женой, 31-летней актрисой Кристиной Бродской. Никаких комментариев под фото с супругой Петренко писать не стал. За него это сделали поклонники. Они выразили свое восхищение красивой парой.
Игорь Петренко и Кристина Бродская «Такая нежность и любовь, теплота, прекрасные и любимые Петренко!!!!! ❤️❤️❤️», «Очень красивая пара!🔥🙌❤️», «Молодец, Игорь, выбирает в жены самых красивых девочек», «Как же вы гармонично смотритесь», «Всегда хотела увидеть Игоря таким счастливым. Даже под бой курантов на Новый год загадывала. Не подведите, будьте счастливы, Игорь и Кристина», — высказались в Сети. Напомним, Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились в 2016 году. У них три дочери: 6-летняя София-Каролина, 4-летняя Мария и 2-летняя Ева. Ранее артист был дважды женат. Его первой супругой была Ирина Леонова, с ней они познакомились во время учебы в театральном училище. Их союз просуществовал четыре года. Вторая жена Игоря – актриса Екатерина Климова. Вместе они прожили девять лет. От нее у Петренко есть два сына – 14-летний Матвей и 12-летний Корней. Петренко и Бродская открыли фотостудию для новорожденных.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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