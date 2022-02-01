Имболк 1-2 февраля 2022 года: важные обряды на благополучие

Вадим Карасев

Наступает последний месяц зимы, и в первый день февраля отмечается важный праздник Имболк. Его проводят по кельтским традициям, соблюдая заветы прежних поколений. В этот день каждый сможет привлечь благополучие, благодаря специальным обрядам.

Имболк открывает цикл годовых праздников, названых Колесом Года, и символизирует скорое наступление долгожданного тепла. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными традициями этого дня, а также провести обряды, чтобы изменить жизнь к лучшему и привлечь в нее благополучие.

1. Привлечь благополучие 1 февраля можно разными способами, и одной из важных традиций остается избавление от ненужных вещей. В прежние времена все, что пришло в негодность, сжигали в большом костре. Огонь символизирует очищение, а также приближает наступление весны. В современном мире зажечь большой костер вряд ли получится, поэтому вещи можно попросту отнести на помойку. Собирая их в пакет или мешок, зажигают белые свечи и приговаривают: «Огнем спасительным от негатива пространство очищаю, новый цикл жизни начинаю, весну приближаю. Все старое из жизни уходит, новому и благополучному место уступая, меня к жизни после зимы возрождая». Вещи выносят из дома и возвращаются в полном молчании, не оборачиваясь и не останавливаясь.

2. Обрести благополучие в день празднования Имболка поможет и ритуал со свечами. Их расставляют по всем помещениям жилища, а затем зажигают и дают прогореть. Считается, что огонь помогает привлекать счастье и разгоняет зимнюю темноту, в которой скрывается негатив. Свечи можно зажигать каждый день до наступления весны, чтобы в вечернее время дом был согрет ласковым огнем. Важно лишь следить за тем, чтобы свечи не стали источником пожара.

3. Еще один обряд на привлечение благополучия связан с изготовлением амулетов. Их делают для защиты от любого зла, чтобы не пострадать от чужой воли и не стать жертвами негативно настроенных людей. Амулеты мастерят в тишине, чтобы никто не мог помешать. В прежние времена амулеты мастерили для всех членов семьи, для самого жилища, а также для хозяйственных построек и сараев, где содержится скотина. Готовые амулеты и талисманы обязательно обливали ключевой водой, чтобы очистить их перед применением.