Инсайдер намекает на следующую покупку со стороны Microsoft или Sony





Похоже, что покупка крупных игровых компаний рискует стать трендом 2022 года. В начале этого года Take-Two сообщила о покупке Zynga, спустя пару недель Microsoft удивила индустрию заявлением о покупке Activision Blizzard, а вчера Sony сообщила, что покупает Bungie.

После объявления о покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft некоторые инсайдеры говорили, что в этом году может быть еще одна сделка в игровой индустрии, которая всех удивит. В очередной раз на это намекает известный игровой инсайдер Джефф Грабб. В рамках подкаста он заявил, что есть еще одна крупная покупка, которая готовится в ближайшем будущем. Свой анонс Джефф Грабб снабдил фразой «It Takes Two To Tango». Изначально игроки подумали, что речь идет про игру It Takes Two (но студия Hazelight уже принадлежит EA) или про Take-Two. Но позже сам Грабб опроверг эти теории.

Тогда игроки построили новую теорию, что речь идет про Capcom. Среди достижений Resident Evil 5 игроки обнаружили «It Takes Two To Tango».



Однако остается вопросом, кто именно может купить Capcom — Microsoft или Sony. Кроме того, они не единственные претенденты, сейчас игровая индустрия интересна и другим компаниям — Disney, Netflix, Google и прочие. С другой стороны, нет и никаких подтверждений, что речь идет именно про Capcom. Но, похоже, какая-то крупная покупка в ближайшее время готовится.