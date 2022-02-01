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Ирина Хакамада отпраздновала китайский Новый год с дочерью в шикарном небоскребе

Ирина Хакамада отпраздновала китайский Новый год с дочерью в шикарном небоскребе
66-летняя писательница и экс-полититик Ирина Хакамада поделилась кадрами с празднования китайского Нового года  с дочерью Марией в «Москва-Сити». Известная писательница, политик, лайф-коуч Ирина Хакамада воспитывает особенную дочь. Мария Сиротинская ведет активный образ жизни и периодически появляется с мамой на разных мероприятиях. На этот раз знаменитость вместе с наследницей приехала на тематическую вечеринку, которая проходила в башне Федерации «Москва-Сити».
Ирина Хакамада Ирина Хакамада для выхода в свет выбрала лаконичное красное платье, а дочь звезды предпочла черное — с яркой нижней юбкой.
Ирина Хакамада с дочерью Марией «Тигр пришёл! 90й этаж башни Федерации», — отметила писательница. «Китайский прошел на высоте👍😊», « Прямо на 90 этаж добрался! Вот это я понимаю, большая кошка❤️😂», «Ирина, вы просто потрясающая! ❤️. И заряжаете нас всех мотивацией и любовью к жизни», «Потрясающая, восхитительная, мудрая, обаятельная, сексуальная, наполненная женщина ! 💖С Новым годом .✨🔆», «Изящна и прекрасна в красном.👏👍👌❤», «Ваша элегантность восхищает ❤️», пишут поклонники Хакамады. На празднике выступила оперная певица Аида Гаррифуллина, с которой и сфотографировалась Мария Сиротинская.
Ирина Хакамада, Мария Сиротинская и Аида Гарифуллина Напомним, лайф-коуч была замужем за Владимиром Сиротинским. В 1997 году они стали родителями особенной дочери. Мария появилась на свет с синдромом Дауна. В 2004 году у девочки был обнаружен лейкоз, который удалось вылечить. Сейчас 24-летняя Мария ведет активный образ жизни. Девушка успешно работает моделью единственного в стране инклюзивного агентства. Также играет в театре, танцует, занимается плаванием и учит иностранные языки. К слову, от первого брака у Ирины Хакамады есть сын. Даниил появился на свет в 1978 году. Он подарил своей маме троих внуков. К сожалению, в сентябре 2021 года писательница потеряла мужа. Финансовому советнику Владимиру Сиротинскому было 65 лет. Он ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Ирина Хакамада рассказала, что супруг примерно за год до смерти перенес сложную операцию. Но продолжать лечение он не захотел.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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