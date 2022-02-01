Какие праздники отмечаемые 30 января касаются славянских людей

Отмечается 30 января День деда Мороза и Снегурочки

В народном календаре отмечается 30 января Антон – перезимник, Антонина – половинка

«Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет».

Хозяйки в день Антония занимались выпечкой толокняных колобков. Они означали солнышко по своей форме. Тесто замешивалось сдобное, поэтому кроме толокна добавляли пшеничную муку, яйца, масло, соль и молоко. Из полученного теста изготавливали небольшие шарики, и запекали их.

Праздники 30 января имеют древние корни происхождения, поэтому и отмечаются славянскими людьми. День деда Мороза и Снегурочки празднуют по языческим обычаям, вспоминая легенду их создания. По народным обычаям этот день отмечен как Антон – перезимник, Антонина – половина. Традиции, сохраненные от предков выполняются в быту даже у современников.Свое начало праздник берет с древних времен, когда существовало язычество, и в качестве божества выступали лесные духи, деревья или природные явления. Принято в этот день вспоминать легенду про Снегурочку, которая пострадала от любви. Лель, который являлся богом любви, решил развлечься, и послал пламенные чувства Снегурочке к обычному человеку. Это привело к тому, что она не ушла на Север, а осталась до прихода Весны. Но с первыми теплыми лучами превратилась в облако.Дед Мороз является языческим воплощением Велеса в зимнее время. Считалось, что его женой есть сама Снежная Царица, а у них растет дочка – Снегурочка. Когда провожают день Мороза и Снегурочки, то это символическая подготовка к весне. Ведь пройдет совсем мало времени, и люди будут встречать Масленицу.День посвящен преподобному Антонию Чернозерскому, жившему в 16 веке, но подробностей о его жизни практически нет. Известно, что благодаря ему появился монастырь в Новгородской области. От храма, где хранились его мощи, остались лишь камни.В этот день люди выглядывали уже весну, поэтому и называли его Антон – перезимник, как вариант, существует еще одно название – Антонина – половинка. Оба указывают, что зима прошла первую свою половину, но расслабляться не нужно. Оттепель может сменится морозами и завирухами. По этому поводу даже существуют поговорки:Если на небе появлялись тучи, то нужно ожидать метели.Придерживаясь суеверных традиций в день Антона – переземника, можно избавиться от порчи, если таковая есть. Или перестраховаться от нее. Ритуал назывался – отваживать порчу, то есть, чтобы дороги ей не было к дому. Для этого на тропинке, которая вела к дому, делали серпом полоску на земле, как бы перечеркивая ее поперек. Люди верили, что такой способ отсекает порчу от дома.Тема:Праздники