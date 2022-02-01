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Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего поколения

Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего поколения

Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего поколения, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности области.

Соответствующее соглашение заключили в Солнечногорске. В рамках документа казаки Солнечногорского хуторского казачьего общества будут проводить занятия с подростками в военно-патриотическом кружке по основам начальной военной подготовки.

«Кластер непрерывного казачьего образования в Подмосковье активно расширяется, заслуженным авторитетом пользуется Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора. В муниципальных образовательных учреждениях Шатуры, Домодедова, Видного, Наро-Фоминска, Электростали уже действуют 16 казачьих кадетских классов, планируется открытие в Одинцове», – сказал зампред Правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

# Общество

По материалам: edu.ru

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