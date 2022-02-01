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Магнитные бури в феврале 2022 года: как уберечь здоровье и силы

Магнитные бури в феврале 2022 года: как уберечь здоровье и силы

Солнечная активность влияет на каждого из нас, поэтому так важно заранее знать о том, когда произойдут магнитные бури. В феврале 2022 года защитить свое здоровье будет проще, если знать о том, когда вспышки на Солнце будут особенно сильными.


Магнитные бури — это большой стресс для каждого организма, и люди по-разному реагируют на геомагнитные колебания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, будет ли солнечная активность столь сильна, чтобы повлиять на самочувствие. Расписание магнитных бурь поможет сориентироваться и заранее позаботиться о том, чтобы перенести вредное влияние без последствий для здоровья и энергетики.

Магнитные бури в феврале 2022 года

Магнитные бури начнутся с первого дня месяца, и весь февраль солнечные ветры будут периодически достигать магнитосферы Земли. По прогнозам метеорологов, зима завершится чередой вспышек на Солнце разной силы.


1 и 2 февраля ожидается слабое возмущение магнитосферы.
5 и 6 февраля магнитная будя достигнет первого уровня, что скажется на самочувствии.
10 февраля вновь прогнозируется слабое геомагнитное возмущение.
18 и 25 февраля сила солнечных ветров вновь достигнет магнитосферы Земли, однако колебания будут незначительными.

Способы защитить здоровье во время магнитных бурь


Восприятие магнитных бурь у каждого из нас разное: многие чувствуют их заранее, часть населения реагирует на солнечные ветра в момент их пиковой активности, а некоторые ощущают лишь отголоски прошедшей бури. Для того чтобы сохранить бодрость, силы и уберечь здоровье, важно соблюдать в дни магнитных бурь простые правила:


исключить переутомление;
нормализовать режим сна;
получать больше позитивных эмоций;
пить чистую воду и принимать пищу, богатую витаминами и микроэлементами;
отказаться от вредных привычек;
чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещения.
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По материалам: dailyhoro.ru

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