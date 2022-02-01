Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

09:00  Автор: Никита Вятчанин



Подвижнический труд предстоятеля Русской православной церкви «неустанно направлен» на сохранение историко-культурных традиций государства, на укрепление межрелигиозного мира, семейных устоев, нравственных ценностей. Об этом говорится в поздравительном письме спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с годовщиной его интронизации.

Интронизация (торжественное архиерейское богослужение, во время которого окончательно закрепляется избрание епископа главой Церкви) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.


Читайте также:

• Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение традиционных ценностей • Матвиенко поздравила с 80-летием первого кубинского космонавта в истории

«Долгие годы Вы служите Русской Православной Церкви, несёте людям свет веры, утверждаете в обществе идеалы гуманизма и милосердия», — говорится в поздравлении.

Матвиенко назвала труд патриарха «плодотворным» и «подвижническим». По её словам, «неустанные» усилия предстоятеля РПЦ направлены на «сохранение и приумножение историко-культурных традиций государства, укрепление межнационального и межрелигиозного мира, упрочение семейных устоев и нравственных ценностей».

«Большое внимание Вы уделяете вопросам просвещения, воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Желаю Вам успехов в реализации благих дел и начинаний, здоровья, добра и радости!» — говорится в поздравлении спикера Совета Федерации.



#религия


133
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Модная битва: Эль Фаннинг против Кьяры Ферраньи
Модная битва: Эль Фаннинг против Кьяры Ферраньи
Магнитные бури в феврале 2022 года: как уберечь здоровье и силы
Магнитные бури в феврале 2022 года: как уберечь здоровье и силы
Сюрприз: сюжетная кампания CrossfireX будет в Game Pass, но не полностью
Сюрприз: сюжетная кампания CrossfireX будет в Game Pass, но не
Фил Спенсер прокомментировал сделку между Sony и Bungie
Фил Спенсер прокомментировал сделку между Sony и Bungie
Официально: MLB The Show 22 от Sony добавят в Game Pass в день релиза
Официально: MLB The Show 22 от Sony добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Sony покупает Bungie — разработчиков Destiny
Официально: Sony покупает Bungie — разработчиков Destiny
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний снимок с мамой
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний
Представлен новый трейлер Shadow Warrior 3 с датой релиза игры
Представлен новый трейлер Shadow Warrior 3 с датой релиза игры
Новые хроники Vigor Chronicles: Perseverance будут посвящены теме викингов
Новые хроники Vigor Chronicles: Perseverance будут посвящены теме
Имболк 1-2 февраля 2022 года: важные обряды на благополучие
Имболк 1-2 февраля 2022 года: важные обряды на благополучие

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Бесплатно уже доступны первые игры по Games With Gold за февраль
Мария Луговая в годовщину свадьбы вспомнила, как начинался роман с Сергеем Лавыгиным
Мария Луговая в годовщину свадьбы вспомнила, как начинался роман с
Дана Борисова призналась, что ее дочери требуется куча пластических операций
Дана Борисова призналась, что ее дочери требуется куча пластических
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом комбинезоне
Похудевшая и помолодевшая Оксана Федорова запечатлелась в капроновом

Еще по теме

РПЦ отмечает 11-летие интронизации патриарха Кирилла
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение традиционных ценностей
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем интронизации
Путин поздравил партриарха Кирилла с 70-летием