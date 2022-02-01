Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

09:00 Автор: Никита Вятчанин

Подвижнический труд предстоятеля Русской православной церкви «неустанно направлен» на сохранение историко-культурных традиций государства, на укрепление межрелигиозного мира, семейных устоев, нравственных ценностей. Об этом говорится в поздравительном письме спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с годовщиной его интронизации.

Интронизация (торжественное архиерейское богослужение, во время которого окончательно закрепляется избрание епископа главой Церкви) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.





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«Долгие годы Вы служите Русской Православной Церкви, несёте людям свет веры, утверждаете в обществе идеалы гуманизма и милосердия», — говорится в поздравлении.

Матвиенко назвала труд патриарха «плодотворным» и «подвижническим». По её словам, «неустанные» усилия предстоятеля РПЦ направлены на «сохранение и приумножение историко-культурных традиций государства, укрепление межнационального и межрелигиозного мира, упрочение семейных устоев и нравственных ценностей».

«Большое внимание Вы уделяете вопросам просвещения, воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Желаю Вам успехов в реализации благих дел и начинаний, здоровья, добра и радости!» — говорится в поздравлении спикера Совета Федерации.

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